ऐसा क्या हुआ कि कानपुर में लुंगी-बनियान में ही भागते माती पहुंचे मंत्री पति वारसी, तहसीलदार को भी बुलाया
कानपुर देहात जिले के माती मुख्यालय के निकट कंधिया गांव के पास सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर शनिवार को राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी कानपुर से लुंगी-बनियान पहने ही मौके पर पहुंच गए।
कानपुर देहात जिले के माती मुख्यालय के निकट कंधिया गांव के पास सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर शनिवार को राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी कानपुर से लुंगी-बनियान पहने ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तहसीलदार व राजस्व कर्मियों को मौके पर बुलवा पैमाइश कराई और ग्राम पंचायत की जमीन की मेड़बंदी करा दी।
अकबरपुर के कंधिया गांव के पास एक जमीन पर ब्रिज माया टाउनशिप के नाम से एक फर्म प्लाटिंग कर रही है। इस प्लाटिंग में ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान सुखलाल कमल ने मामले की जानकारी राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी को दी। वह उस वक्त कानपुर स्थित आवास पर लुंगी-बनियान पहने बैठे थे। वह तुरंत उसी स्थिति में गाड़ी पर बैठ करीब 50 किमी. दूर माती पहुंच गए। यहां उन्होंने अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार से शिकायत की। इस पर तहसीलदार पवन कुमार सिंह राजस्व टीम लेकर मौके पर पहुंचे। जमीन की पैमाइश कर सरकारी जमीन की मेड़बंदी कर दी गई।
पूर्व सांसद ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले डीएम से शिकायत की थी। इस पर काम बंद करा दिया गया था। शनिवार को अवकाश का फायदा उठाकर यह लोग कब्जा कर रहे थे। प्रधान की सूचना पर वह जिस स्थिति में बैठे थे उसी स्थिति में कब्जा रुकवाने आ गए। तहसीलदार पवन कुमार ने बताया कि पीछे प्लाटिंग कर रहे लोग ग्राम सभा की जमीन से रास्ता बना रहे थे। पैमाइश कर उनके लगाए गए पिलर हटा दिए गए हैं। ग्राम सभा की जमीन पर कोई कब्जा न करने की हिदायत भी दी गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें