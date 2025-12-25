Hindustan Hindi News
यूपी के मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया? दावेदारों की बांछे खिलीं; विरोधियों ने साधा निशाना

संक्षेप:

Dec 25, 2025 11:44 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, मेरठ
जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक के हस्तिनापुर से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा ने राजनीति गर्मा दी है। वहीं, पूर्व विधायक गोपाल काली ने हस्तिनापुर को श्रापित भूमि कहने पर आपत्ति दर्ज की है। दूसरी ओर, हस्तिनापुर से भाजपा के दावेदारों की बांछें खिल गई हैं। मंत्री दिनेश खटीक का कहना है कि उनके मन में जो बातें थी वह कह दी। आगे पार्टी का जो भी आदेश होगा वह स्वीकार होगा। बुधवार को खरखौदा के एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने संबोधन में कहा था कि हस्तिनापुर श्रापित भूमि है। वह दो-दो बार विधायक व मंत्री बने। अब तीसरी बार हस्तिनापुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया में दिनेश खटीक का संबोधन वायरल होने के बाद से हस्तिनापुर को लेकर राजनीति गर्माने लगी।

श्रापित बताकर भावनाओं को ठेस पहुंचाई

पूर्व विधायक गोपाल काली ने कहा है कि राज्यमंत्री दिनेश खटीक की ओर से हस्तिनापुर को श्रापित भूमि बता कर लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यदि यह धरती श्रापित थी तो उन्होंने यहां से दो बार चुनाव क्यों लड़ा। अपनी बहन को गाजियाबाद से लाकर हस्तिनापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा जनता इस बार इनको हराने का मन बना चुकी है, इसलिए वह इस क्षेत्र को अपमानित कर दूसरी जगह भागने का प्रयास कर रहे हैं। गोपाल काली ने कहा मोदी, योगी के आशीर्वाद से विधायक मंत्री बन गए, लेकिन अच्छे काम नहीं किए इसलिए हस्तिनापुर द्रौपदी के श्राप से मुक्त नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:श्रापित भूमि से तीसरी बार MLA नहीं बनना, हस्तिनापुर को लेकर बोले दिनेश खटीक

दावेदारों की बांछें खिली

हस्तिनापुर सीट से दावेदारों की बांछें खिल गई हैं। कई दावेदारों को तो सुबह से बधाई मिलने लगी है। हालांकि दावेदारों को यह भी कहा जा रहा है कि यह भाजपा है। कुछ भी करें सोच-समझकर करें।

कोई टिप्पणी नहीं

भाजपा के जिलाध्यक्ष हरवीर पाल ने कहा कि मंत्री दिनेश खटीक पार्टी के सम्मानित नेता हैं। उन्होंने जो कहा है हो सकता है यह उनकी निजी राय हो। इस पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

मैनें कुछ भी गलत नहीं कहा

जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने एक बार फिर अपने बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने हस्तिनापुर को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। हमेशा इस बात को लेकर मेरा मन कचोटता है। मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं। गीता के सारे अध्याय पढ़ा हूं। मैंने अपने मन की भावना को व्यक्त किया है। इसमें क्या गलत बात है। द्रौपदी की श्रापित भूमि तो है ही हस्तिनापुर, फिर भी गर्व है दो-दो बार विधायक व मंत्री बना। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था।

