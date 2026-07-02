टिन्नू ट्रस्ट का अध्यक्ष था? चंपत राय ने पल्ला झाड़ लिया; भाई ने कहा- दान चोरी में फंसाया गया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी टिन्नु यादव के भाई दिनेश यादव ने दावा किया कि उनके भाई को बड़े लोगों को बचाने के लिए फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि टिन्नु के खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं था, वह निर्दोष हैं और मामले में असली जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है।

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी टिन्नु यादव के भाई दिनेश यादव ने अपने भाई को निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि उन्हें बड़े लोगों को बचाने के लिए फंसाया जा रहा है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिनेश यादव ने कहा कि उनके भाई का स्वभाव हमेशा अच्छा रहा है और उनके खिलाफ पहले कभी कोई मुकदमा या विवाद नहीं रहा। उन्होंने कहा, "भाई का नेचर बहुत अच्छा रहा। आज तक कोई मुकदमा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अब ये क्या हो गया, भगवान ही जाने।" दिनेश के मुताबिक, टिन्नु यादव करीब 20 वर्षों तक चंपत राय के साथ काम करते रहे। इससे पहले भी उन्होंने महंत नारायण दास और महंत परमहंस दास के साथ सेवा की थी।

बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटों को फंसाया- टिन्नु के भाई दिनेश यादव ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "सब गलत है, निराधार है। किसी तरह फंसाकर इसको घुमा दो बस। बड़े लोगों को बचाने के लिए टिन्नु को फंसा रहे हैं।" परिवार और टिन्नु यादव के संबंधों पर उन्होंने कहा कि रिश्ते सामान्य हैं, लेकिन लंबे समय से बातचीत नहीं होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर किसने और क्यों उनके भाई को फंसाया है। दिनेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके भाई के पास से महज एक लाख रुपये की बरामदगी दिखाई गई है।

चंपत राय ने पल्ला झाड़ लिया- दिनेश यादव दिनेश यादव ने कहा कि फिलहाल पूरा परिवार हताश है और कोई भी मिलने-जुलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय और सरकार ही इस मामले में न्याय करेंगी। चंपत राय के सवाल पर दिनेश यादव ने कहा, “वो क्या बचाएंगे, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। टिन्नु यादव राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ना? बड़े लोग बच रहे हैं और छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है।” आपको बता दें इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों के घर बुधवार को पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प व करुणेश पांडेय के पैतृक घर की तलाशी ली।

SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ी वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में चढ़ावे की रकम में हेराफेरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। एसआईटी ने मामले के विभिन्न पहलुओं की गहनता से छानबीन करने के लिए मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री ने एसआईटी को 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।