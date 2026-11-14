कोई विरोध तो कोई स्वागत को तैयार, अखिलेश के अयोध्या दौरे पर संतों ने क्या कहा?

अखिलेश यादव की 12 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर जाएंगे। उनके इस दौरे पर अयोध्या के संतों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। संतों के एक वर्ग का कहना है कि अखिलेश को कारसेवकों पर की गयी गोलीबारी के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि भगवान के शरण में सबका स्वागत है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की 12 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर जाएंगे। हालांकि उनकी इस यात्रा से पहले जहां, संतों का एक वर्ग चाहता है कि अखिलेश, कारसेवकों पर अतीत में की गयी गोलीबारी के लिए माफी मांगें, तो वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि माफी उनके पिता मुलायम सिंह को मांगनी चाहिए थी। साथ ही भगवान के शरण में सबका स्वागत है।

साल 1990 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और सहायक संगठनों के आह्वान पर अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल की ओर कूच किए हजारों कारसेवकों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस घटना के बाद विहिप ने मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए मुलायम यादव को 'मुल्ला मुलायम' कहा था। भाजपा ने सपा पर निशाना साधने के लिए अक्सर यह मुद्दा उठाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सपा पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं।

महंत कमल नयन दास ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, 'हम उनकी (अखिलेश) अयोध्या यात्रा विरोध करेंगे क्योंकि यह कॉस्मेटिक है।' वहीं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने इसे सनातन के मानने वालों के लिए गर्व का मामला बताते हुए कहा, 'जो कभी जाली टोपी के प्रबल समर्थक थे, वे अब मजबूरी में सनातन धर्म को अपनाने के लिए बाध्य हैं। यदि वह (अखिलेश) सचमुच सच्ची आस्था के साथ जा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले मथुरा जाकर कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करना चाहिए और शाही ईदगाह को गिराकर उसकी जगह एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्हें अयोध्या में कारसेवकों के स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपने पिता द्वारा की गई गंभीर भूल के माफी मांगने के लिए शहीद गली जाना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें राम मंदिर जाना चाहिए।'

भगवान के शरण में सबका स्वागत हालांकि, जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, 'अखिलेश का विरोध राजनीतिक है ना कि धार्मिक। धर्म कहता है कि जो कोई भी भगवान की शरण में आना चाहे, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक माफी मांग रहे लोगों का संबंध है, तो उन्हें मुलायम सिंह के पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। अखिलेश ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था।'