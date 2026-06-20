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पॉश कमेटी ने क्या किया? मीट फैक्ट्री में बैड टच के आरोपों पर पुलिस का सवाल; ऐक्शन की तैयारी

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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महिलाओं ने आरोप लगाया कि आरोपी चेंजिंग रूम में उनके साथ बैड टच करते हैं। इसके बाद रविवार को पुलिस फैक्ट्री में पहुंची उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की थी। फैक्ट्री के अधिकारियों से यह जानकारी मांगी गई कि पॉश एक्ट के तहत गठित कमेटी ने अब तक क्या किया? क्या इंटरनल जांच बैठाई गई?

पॉश कमेटी ने क्या किया? मीट फैक्ट्री में बैड टच के आरोपों पर पुलिस का सवाल; ऐक्शन की तैयारी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक मीट फैक्ट्री में महिलाओं और लड़कियों के साथ लैंगिक उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पॉश एक्ट (POSH Act) के तहत फैक्ट्री में गठित पॉश (Prevention of Sexual Harassment) कमेटी के बारे में जानकारी तलब की है। पुलिस ने पूछा है कि कमेटी ने ‘बैड टच’ के आरोपों के बाद क्या किया? क्या कोई अंदरुनी जांच बैठी या नहीं? इससे पहले कमेटी ने कब-कब बैठकें कीं? इसे लेकर पुलिस फैक्ट्री में जाकर पूछताछ भी करेगी। यह मीट फैक्ट्री अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र के गांव ऊदला इलियासपुर में स्थित है।

11 जून की रात को गांव ऊदला स्थित मीट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कंपनी की बस से लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में अजुआ, समीर, अलीमुद्दीन उर्फ गर्रा और रिजवान ने महिलाओं से बदतमीजी शुरू कर दी है। गांव के ही एक कर्मचारी शाहरुख और उनके भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनसे मारपीट की। इसके विरोध में थाने पहुंचीं महिलाओं ने हंगामा किया था। आरोप लगाया कि चेंजिंग रूम में आरोपी बैड टच करते हैं। इसके बाद रविवार को सीओ द्वितीय धनंजय सिंह फैक्ट्री में पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की थी। इसी दौरान फैक्ट्री के जिम्मेदारों से ये जानकारी मांगी गई थी कि पॉश एक्ट के तहत गठित कमेटी ने अब तक क्या किया? क्या ऐसी घटनाओं के लिए इंटरनल जांच बैठाई गई? अगर नहीं तो क्यों? इसके अलावा कमेटी ने पूर्व में कब-कब बैठकें कीं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किए। सीओ के अनुसार जल्द ही दोबारा फैक्ट्री में जाकर पूछताछ की जाएगी। पॉश एक्ट के संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

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नहीं हो सके पीड़ित महिलाओं के बयान

पुलिस ने पीड़ित महिलाओं और युवतियों को बयान देने के लिए बुलाया है। उन्हें नोटिस भी भेजे गए। हालांकि 100 घंटे से अधिक बीतने के बावजूद अभी तक कोई बयान देने नहीं आया। वहीं, मुकदमा दर्ज कराने वाले शाहरुख का कहना है कि उसने लिखित में आरोपियों से समझौता कर लिया है। लेकिन, पुलिस जांच की बात कह रही है।

कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न क्या हैं?

दफ्तर या कार्यालय में यौन उत्पीड़न तब होता है, जब किसी महिला को उसके काम करने की जगह पर शारीरिक, मानसिक या मौखिक रूप से ऐसा व्यवहार झेलना पड़ता है जो आपत्तिजनक या उसे असहज करने वाला हो। इसमें अश्लील बातें करना, गलत नजरों से देखना, छूने की कोशिश करना या बार-बार अनचाहा ध्यान देना शामिल हो सकता है।

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ये है पॉश एक्ट, जिसमें कमेटी बनाना जरूरी

ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पॉश एक्ट, 2013 यानी प्रीवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमन एट वर्कप्लेस लागू किया गया था। इसके तहत हर उस संस्था या कंपनी को जहां 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, वहां एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना जरूरी है। इसमें एक महिला अध्यक्ष, दो कर्मचारी, एक बाहरी सदस्य (किसी एनजीओ या महिला अधिकार संस्था से हो) शामिल होते हैं।

नौकरी से नहीं निकाला जा सकता

शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। शिकायत करने पर कोई भी फर्म या मालिक महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाल नहीं सकता या उसे परेशान नहीं कर सकता। पीड़िता द्वारा अगर कंपनी शिकायत नहीं सुनती या कमेटी नहीं बनाती, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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