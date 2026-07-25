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पहले ही ले लिया जाता; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं मायावती, CJP प्रोटेस्ट पर कही ये बात

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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नीट परीक्षा विवाद और छात्र आंदोलन पर मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो यह फैसला उचित है और इसे पहले ही ले लिया जाता तो बेहतर होता। साथ ही उन्होने छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की अपील भी की है।

Mayawati
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नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो यह फैसला उचित है और इसे पहले ही ले लिया जाता तो बेहतर होता। मायावती ने अपने पोस्ट में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज करने और कथित रूप से गंभीर चोट पहुंचाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिसवालों पर हो कार्रवाई

उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने विशेष रूप से उन पुरुष पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिन पर प्रदर्शनकारी छात्राओं के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार और बल प्रयोग करने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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छात्रों पर दर्ज FIR वापस ली जाएं- मायावती

मायावती ने यह भी मांग की कि आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और शिकायतें वापस ली जाएं। उनका कहना था कि यदि इन मामलों को जारी रखा गया तो छात्रों को भविष्य में थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे उनके करियर और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से ऐसा कदम उठाकर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की अपील की। अपने संदेश के अंत में मायावती ने आंदोलनकारी छात्रों से भी अपील की कि वे अपने आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिकरण न होने दें और अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हुए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाएं।

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झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए- दीपके

वहीं इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे हैं।' उन्होंने कहा, सुबह हो गई मामू, जनता जाग गई। हम ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा मिले। पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए।

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