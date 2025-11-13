क्या है साइबर गुलामी? जिसकी तलाश कर रही यूपी पुलिस, विदेश गए 250 से ज्यादा लोगों का वेरीफिकेशन

संक्षेप: केंद्र, प्रदेश सरकार और साइबर मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद विदेश गए लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है। विदेश जाने वालों का डाटा भी इस पत्राचार के साथ मंडल-वार भेजा गया है।

यूपी पुलिस, साइबर गुलामों की तलाश कर रही है। जिन लोगों को विदेश में टूरिस्ट वीजा या अन्य तरीके से भेजकर साइबर क्राइम को अंजाम दिलाया जा रहा है, उनके संबंध में जानकारी जुटाने को पुलिस को लगाया है। केंद्र, प्रदेश सरकार और साइबर मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद विदेश गए लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है। विदेश जाने वालों का डाटा भी इस पत्राचार के साथ मंडल-वार भेजा गया है। खासतौर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और खाड़ी देशों में जाने वालों को लेकर जांच की जा रही है। जो लोग वीजा पूरा होने के बाद भी वापस नहीं आए या फिर देर से वापस आए उनके परिजनों से बातचीत कर बयान लिए जा रहे हैं। मेरठ-सहारनपुर मंडल में 250 से ज्यादा लोगों को लेकर छानबीन शुरू कराई गई है।

साइबर स्लेवरी पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस और भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विदेश गए लोगों का डाटा मंडलवार पुलिस से साझा किया गया है और इनसे संपर्क कर सत्यापन का आदेश दिया है। पत्राचार के साथ विदेश जाने वालों के नाम, पासपोर्ट नंबर और मोबाइल नंबर समेत पूरा पता दिया गया है। मेरठ मंडल में 120 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत समेत बाकी जिले हैं। सहारनपुर मंडल में 130 से ज्यादा लोग विदेश गए थे, जिनके नाम लिस्ट में हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के हैं।

इन सभी के सत्यापन का काम शुरू किया गया है। जो विदेश से वापस आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहीं उनके साथ साइबर स्लेवरी की घटना तो नहीं हुई। हर व्यक्ति को लेकर रिपोर्ट बनाई जा रही है। खासतौर पर पुलिस का फोसक टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और खाड़ी देशों में जाने वालों पर है। जो लोग वीजा पूरा होने के बावजूद अभी तक वापस नहीं आए या फिर देर से लौटे हैं, उन्हें जांच के दायरे में रखा जा रहा है।

क्या होती है साइबर गुलामी साइबर गुलामी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर या जाल में फंसाकर उससे साइबर क्राइम कराना। ऐसे लोगों को बंधक बनाकर उनसे ऑनलाइन ठगी, डाटा चोरी, निवेश स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी कराई जाती है। ऐसा कर इन्हें गिरोह का हिस्सा बना लिया जाता है। इनके पासपोर्ट कब्जे में ले लिए जाते हैं।

आगरा में हुआ था बड़ा खुलासा अक्तूबर 2025 में आगरा पुलिस ने साइबर स्लेवरी कराने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह ने करीब 500 करोड़ से ज्यादा की साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दिया है। आगरा के युवकों को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा गया और वहां उनके पासपोर्ट छीनकर बंधक बनाया गया। इन युवकों को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देकर अपराध कराया गया। आगरा पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी की थी।

हजारों लोग हुए शिकार साइबर गुलामी के शिकार भारतीयों को लेकर गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले आप्रवासन ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच भारत से 73,000 से ज्यादा लोग टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम गए। 29,466 भारतीय अब तक वापस नहीं लौटे हैं। यूपी से 2000 युवक थे। आशंका है कि इन सभी से साइबर स्लेवरी कराई गई।

मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया, मेरठ मंडल में करीब 120 से ज्यादा लोग हैं, इन सभी का भौतिक सत्यापन कर पता किया जा रहा है वर्तमान में ये कहां हैं। कौन वापस नहीं आया है। जो वापस नहीं आए, क्या वो परिवार के संपर्क में हैं? इस तरह से हर व्यक्ति को लेकर रिपोर्ट बनाई जा रही है, जो साइबर मुख्यालय और शासन को जाएगी।

ऐसे बनाते हैं शिकार विदेश में नौकरी के बहाने झांसे में फंसाना और फिर विदेश में बंधक बनाना। युवती की मदद से हनीट्रैप में फंसा विदेश बुलाकर साइबर स्लेवरी कराते हैं। फर्जी एजेंट फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेज देते हैं, जहां साइबर स्लेवरी कराने वाले बंधक बना लेते हैं। साइबर ठगी में फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता है।