बिजली और होम लोन का अवैध कॉलोनियों से क्या कनेक्शन? कॉलोनाइजर देते हैं ये गारंटी
बिजली और होम लोन का अवैध कॉलाेनियों से क्या रिश्ता है? यूपी के मेरठ शहर में पिछले तीन साल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 366 से बढ़कर 477 हो गई है। पहले 50% आबादी की शर्त थी, अब 1-2 मकान पर भी कनेक्शन मिल जाता है। वहीं अवैध कॉलोनियां बचाने वाले कॉलोनाइजर होम लोन दिलाने की भी गारंटी देते हैं।
मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली कनेक्शन और होम लोन की आसान उपलब्धता के चलते मेरठ में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है। वहीं, मेडा की ढिलाई के चलते 3 साल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 366 से बढ़कर 477 हो गई है। अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजर प्लॉट बेचने के साथ ही बिजली और लोन की गारंटी भी देते हैं।
पीवीएनएल निर्धारित शुल्क लेकर अनाधिकृत कॉलोनियों को ऊर्जीकृत कर देता है और वहां मकान बनते ही व्यक्तिगत कनेक्शन भी दे देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिजली को मौलिक अधिकार मानने के बाद अब कनेक्शन के लिए मेडा की एनओसी जरूरी नहीं है। पहले 50% आबादी की शर्त थी, अब 1-2 मकान पर भी कनेक्शन मिल जाता है। 2017 के संशोधन के बाद अब उपभोक्ता 70 रुपये प्रति वर्ग फीट जमा कर कनेक्शन ले सकता है। पहले ये दर 35 रुपये थी। लाइन विस्तार का खर्च भी उपभोक्ता से ही लिया जाता है।
वहीं प्राइवेट बैंक और कुछ अन्य संस्थाएं इन कॉलोनियों में मकान/प्लॉट के लिए महंगी ब्याज दरों पर होम लोन दे रही हैं। सरकारी बैंक मना कर देते हैं, लेकिन निजी संस्थान आसानी से फाइनेंस कर देते हैं। मेडा वीसी ने पीवीएनएल एमडी और वित्तीय संस्थाओं को पत्र लिखकर अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन और लोन न देने को कहा था, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। पीवीएनएल का कहना है कि पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देना नागरिकों का हक है।
21 को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे व्यापारी
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) के जिला और महानगर के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक मीनाक्षीपुरम मवाना रोड पर हुई। संचालन जिला महामंत्री इसरार सिद्दीकी ने किया। शहर में सीलिंग-ध्वस्तीकरण की चल रहे कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से 21 को मुख्यमंत्री के नाम कलक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से व्यापार बचाने के लिए कानून बनाकर व्यापारियों के निवास और बाजारों को नियमित करने की मांग की जाएगी।
नमो भारत कॉरिडोर अब विशेष सुख सुविधा क्षेत्र घोषित
कमिश्नर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मेडा बोर्ड बैठक में मेरठ के तीन प्रमुख मार्गों नमो भारत कॉरिडोर (मोहिउद्दीनपुर से मोदीपुरम तक), गढ़ रोड और एनएचएआई द्वारा बनाए जा रहे आउटर रिंग रोड (कनेक्टर) को विशेष सुख सुविधा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मेडा से स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद शासन इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। उधर, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना और बहुआयामी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान योजना के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण व विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दस कंसलटेंट इंजीनियरों का एजेंसी का आउटसोर्स के माध्यम से चयन किए जाने, गांव मसूरी में निर्मित नया एनएच बाईपास मार्ग को मेरठ महायोजना 2031 में अंकित करने आदि के प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में रखा गया। प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में पास किया गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें