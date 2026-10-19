बिजली और होम लोन का अवैध कॉलोनियों से क्या कनेक्शन? कॉलोनाइजर देते हैं ये गारंटी

बिजली और होम लोन का अवैध कॉलाेनियों से क्या रिश्ता है? यूपी के मेरठ शहर में पिछले तीन साल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 366 से बढ़कर 477 हो गई है। पहले 50% आबादी की शर्त थी, अब 1-2 मकान पर भी कनेक्शन मिल जाता है। वहीं अवैध कॉलोनियां बचाने वाले कॉलोनाइजर होम लोन दिलाने की भी गारंटी देते हैं।

मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली कनेक्शन और होम लोन की आसान उपलब्धता के चलते मेरठ में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है। वहीं, मेडा की ढिलाई के चलते 3 साल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 366 से बढ़कर 477 हो गई है। अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजर प्लॉट बेचने के साथ ही बिजली और लोन की गारंटी भी देते हैं।

पीवीएनएल निर्धारित शुल्क लेकर अनाधिकृत कॉलोनियों को ऊर्जीकृत कर देता है और वहां मकान बनते ही व्यक्तिगत कनेक्शन भी दे देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिजली को मौलिक अधिकार मानने के बाद अब कनेक्शन के लिए मेडा की एनओसी जरूरी नहीं है। पहले 50% आबादी की शर्त थी, अब 1-2 मकान पर भी कनेक्शन मिल जाता है। 2017 के संशोधन के बाद अब उपभोक्ता 70 रुपये प्रति वर्ग फीट जमा कर कनेक्शन ले सकता है। पहले ये दर 35 रुपये थी। लाइन विस्तार का खर्च भी उपभोक्ता से ही लिया जाता है।

वहीं प्राइवेट बैंक और कुछ अन्य संस्थाएं इन कॉलोनियों में मकान/प्लॉट के लिए महंगी ब्याज दरों पर होम लोन दे रही हैं। सरकारी बैंक मना कर देते हैं, लेकिन निजी संस्थान आसानी से फाइनेंस कर देते हैं। मेडा वीसी ने पीवीएनएल एमडी और वित्तीय संस्थाओं को पत्र लिखकर अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन और लोन न देने को कहा था, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। पीवीएनएल का कहना है कि पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देना नागरिकों का हक है।

21 को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे व्यापारी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) के जिला और महानगर के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक मीनाक्षीपुरम मवाना रोड पर हुई। संचालन जिला महामंत्री इसरार सिद्दीकी ने किया। शहर में सीलिंग-ध्वस्तीकरण की चल रहे कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से 21 को मुख्यमंत्री के नाम कलक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से व्यापार बचाने के लिए कानून बनाकर व्यापारियों के निवास और बाजारों को नियमित करने की मांग की जाएगी।