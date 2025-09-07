What BJP going to do on PM Modi birthday Program from 17 September to 2 October finalized PM मोदी के जन्मदिन पर क्या करने जा रही है भाजपा? 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक का कार्यक्रम फाइनल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़े का आयोजन होगा। 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक सेवा पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बूथ से लेकर महानगर और वार्डों में कार्यक्रम होंगे।

Dinesh Rathour मेरठ, मुख्य संवाददाताSun, 7 Sep 2025 09:50 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़े का आयोजन होगा। 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक सेवा पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बूथ से लेकर महानगर और वार्डों में कार्यक्रम होंगे। रविवार को क्षेत्रीय कार्यालय हरमन सिटी में सेवा पखवाड़ा के संदर्भ में कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता एमएलसी एवं पार्टी के प्रदेश मंत्री, मेरठ महानगर के प्रभारी विजय शिवहरे रहे। उन्होंने कहा कि यह सेवा पखवाड़ा कार्यकर्ताओं को जनता से जोड़ने का बड़ा माध्यम बनेगा।

महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा अभियान चलवाते हैं। इस अभियान के माध्यम से आम जनमानस को अपने जन्मदिवस पर कोई सेवा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का महानगर संयोजक अरविंद गुप्ता मारवाड़ी को बनाया गया है। मुख्य वक्ता विजय शिवहरे ने कहा कि भाजपा की बैठक यह स्पष्ट करती है कि संगठन की जड़ें जमीन से जुड़ी हैं।

सभी वरिष्ठ और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से ही 2026 और 2027 के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिलेगी। भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-संगठन, सेवा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना। कार्यशाला में बताया गया कि 17 सितंबर को जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्तदान करना, रजिस्ट्रेशन कराना और संकल्प लेना शामिल होगा। इसके अलावा बूथ स्तर पर स्वच्छता अभियान भी आयोजित किया जाएगा।

17 से 24 सितंबर तक पीएचसी, सीएचसी आरोग्य मंदिर स्तर पर स्वास्थ्य शिविर में जनसहभागिता के लिए योजना बनाई जाएगी। 17 सितंबर को सामुदायिक केंद्रों पर प्रधानमंत्री का लाइव सम्बोधन सुना जाएगा। इस अवसर पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, पूर्व अध्यक्ष सुरेश जैन रितुराज, करुणेश नंदन गर्ग, डा.चरण सिंह लिसाड़ी, पूर्व प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा, भाजयुमो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीनस शर्मा, महेश बाली, अरविंद मारवाड़ी, उपाध्यक्ष डा. वकुल रस्तोगी, कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा, सीमा श्रीवास्तव, शिप्रा रस्तोगी, राखी त्यागी, अंजू वॉरियर, मीडिया प्रभारी अमित शर्मा उपस्थित रहे।

यह होगा कार्यक्रम
17 सितंबर से दो अक्तूबर तक प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
18 सितंबर से 2 अक्तूबर तक 5 मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
19 से 21 सितंबर तक जिला स्तर पर प्रबुद्ध संवाद, डॉक्युमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन और प्रधानमंत्री पर आधारित पुस्तकों का वितरण किया जाएगा।
21 सितंबर को महानगर स्तर पर नमो मैराथन का आयोजन किया जाएगा।
25 सितंबर को जिला स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
27 और 28 सितंबर को प्रदेश स्तर पर प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान और जिला स्तर पर दिव्यंगों को उपकरण वितरण किया जाएगा।
2 अक्तूबर को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाएगा। खादी वस्तुओं की खरीद और प्रोत्साहन भी किया जाएगा।
