ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से होने हैं कार्य? ग्राम पंचायतों को लेकर मंत्री राजभर ने कह दी बड़ी बात
संक्षेप: ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) से ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कार्य किए जाने जरूरी हैं।
ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) से ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कार्य किए जाने जरूरी हैं, इसकी उन्हें जानकारी मिलेगी। मॉडल ग्राम पंचायत बनाकर शहर से गांव की ओर लोगों का पलायन कराया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पीएआई पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
राजधानी स्थित पंचायती राज निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गांव में डिजिटल लाइब्रेरी सहित विभिन्न सुविधाएं लोगों को दिलाई जा रही हैं। सुविधाओं में कमी के कारण लोग गांव से शहर की ओर भागते हैं लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा संपन्न बनाकर शहरों से गांव की ओर पलायन कराया जाएगा। क्योंकि वर्ष 2047 के विजन डॉक्युमेंट में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। पीएआई की मदद से गांव को अपना सूचकांक तैयार करने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने पांच उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को ट्राफी व उनके प्रधान व सचिवों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
जिसमें राजधानी के बख्शी का तालाब की धनौरी ग्राम पंचायत के प्रधान गुड्डू वर्मा व सचिव संजय सिंह, बीबीपुर के प्रधान सुरेन्द्र कुमार व सचिव पवन कुमार वर्मा, चिनहट के सरौरा के प्रधान बाबूलाल व सचिव नूर आलम, मुरादाबाद की मिलक अमावती की प्रधान गार्गी देवी व सचिव कपिल कुमार और बरेली के भरतौल ग्राम पंचायत की प्रधान प्रवेश और सचिव विवेक शामिल हैं। वहीं आरजीएसए के राज्य सलाहकार सुशील कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार व निदेशक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे।