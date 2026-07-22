वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट, मेरठ समेत कई जिलों में कांग्रेस और सपा नेता नजरबंद, एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी

दिल्ली में प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद क्षेत्र में तैनात पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को ही लखनऊ से निर्देश जारी किए गए। दरअसल, दिल्ली प्रकरण को लेकर कई संगठन और पार्टी पदाधिकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था।

UP News: दिल्ली जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद वेस्ट यूपी में खासतौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, आगरा और मुरादाबाद क्षेत्र में तैनात पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को मंगलवार को ही लखनऊ से निर्देश जारी किए गए। दिल्ली प्रकरण को लेकर कई संगठन और पार्टी पदाधिकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था और कुछ लोग जिला मुख्यालयों पर ही धरना प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस ने मेरठ और आसपास के तमाम जिलों में सपा, कांग्रेसी और बाकी संगठन पदाधिकारियों को घर पर ही नजरबंद कर दिया। बाकी जो पुलिस के हाथ नहीं आए, उन्हें रोकने के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-58 पर नाकाबंदी की गई। दूसरी ओर, मेरठ में नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसियों का ‘छात्रों की गूंज अभियान’ भी पुलिस प्रशासन ने नहीं होने दिया।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस फोर्स तैनात मेरठ में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात में ही पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, ताकि वेस्ट यूपी से कोई भी दिल्ली न जाने पाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव भाटी, कांग्रेस पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, सपा नेता जीशान अहमद, जीतू नागपाल, बदर अली और हैविन खान समेत कई को नजरबंद कर दिया गया। दूसरी ओर कई लोगों को नोटिस थमा दिए गए और दिल्ली न जाने की सलाह दी गई। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बाकी जिलों में भी पुलिस ने नेताओं और संगठन पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया। मेरठ में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले फोर्स के साथ पूरा दिन मौजूद रहे और दिल्ली जा रहे वाहनों की चेकिंग कराई। एनएच-58 पर सिवाया टोल प्लाजा पर भी चेकिंग की।

पुलिस की छुट्टी बंद यूपी में पुलिस की छुट्टी बंद कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था का हवाला देकर ऐसा किया गया है। दूसरी ओर, वेस्ट यूपी में कांवड़ को लेकर तैयारी जारी है, इसलिए भी छुट्टी बंद की गई है। ड्यूटी से गायब रहने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

पुलिस-प्रशासन ने कांग्रेस का कार्यक्रम रोका दिल्ली रोड पर चैंबर ऑफ कॉमर्स में कांग्रेसियों ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध जताया जाना था। कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस-प्रशासन ने सुबह 10 बजे ही चैंबर पर ताला डाल दिया और चाबी अपने पास रख ली। इसी को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के उप प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को आना था, लेकिन पुलिस ने आने नहीं दिया।

कांग्रेस नेता रंजन शर्मा और पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने हंगामा कर दिया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव भाटी को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया। दोपहर को गौरव भाटी पुलिस का घेरा तोड़कर एनएएस कॉलेज के पास आवास से निकलकर जुलूस के रूप में कमिश्नरी पहुंचे और यहां एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। करीब सात घंटे हंगामे के बाद धरना खत्म किया गया।