पश्चिम यूपी में बॉस स्कैम से फैली दहशत, साइबर फ्रॉड इस ऐसे लेते झांसे में फिर हड़पते करोड़ों

पश्चिम यूपी में बॉस स्कैम से दहशत फैली है। साइबर फ्रॉड अब शातिर अंदाज में कंपनियों के फाइनेंस विभाग को फंसा रहे हैं। उन्हें झांसे में लेते और फिर मोटी रकम खाते में ट्रांसफर करवा लेते। अब तक इसी तरह से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवा ली है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। साइबर अपराधी अब कंपनियों और फर्म को निशाना बना रहे हैं और करोड़ों की रकम हड़प रहे हैं। इस स्कैम को बॉस स्कैम नाम दिया गया है। साइबर अपराधी किसी कंपनी के सीईओ/एमडी/मालिक बनकर इसी कंपनी या फर्म के फाइनेंस टीम को मैसेज करते हैं। इन्हें झांसे में लेकर रकम ट्रांसफर करा ली जाती है। वेस्ट यूपी में बॉस स्कैम के तहत नौ घटनाएं अंजाम दी गई और 5.62 करोड़ रुपये की रकम हड़पी गई। हालांकि समय पर शिकायत के चलते करीब 78 प्रतिशत रकम को पुलिस टीम ने फ्रीज करा लिया।

मेरठ जोन में एक जनवरी 2026 ये 15 सितंबर 2026 के बीच बॉस स्कैम की नौ घटना साइबर अपराधियों ने अंजाम दी। मेरठ में तीन घटना और सहारनपुर में छह वारदात हुई हैं। मेरठ में एक कंपनी के मालिक का व्हाट्सएप साइबर अपराधी ने हैक किया। इसके बाद कंपनी के अकाउंट विभाग के प्रभारी को साइबर अपराधी ने कंपनी का मालिक बनकर व्हाट्सएप मैसेज दिया और एक खाते में 90 लाख रुपये और दूसरे खाते में 45 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा। रकम ट्रांसफर होने के बाद धोखाधड़ी का पता चला तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर और एसएसपी मेरठ से शिकायत की गई।

साइबर टीम को कार्रवाई के लिए लगाया गया और इस रकम को फ्रीज करा लिया गया। मेरठ के अलावा जोन में सहारनपुर में छह घटनाएं इसी तरह से हुई हैं और कुल मिलाकर 5.62 करोड़ रुपये की रकम इसी तरह से साइबर अपराधियों ने ठग ली। हालांकि पुलिस ने इस रकम में से 78.56 प्रतिशत रकम को खातों में ही फ्रीज करा लिया। इस तरह के स्कैम को लेकर यूपी पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि ऐसी घटनाएं न हो।

111 करोड़ रुपये नौ महीने में कर दिए पार मेरठ जोन में एक जनवरी 2026 से लेकर 15 सितंबर 2026 के बीच साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कुल 38 हजार 201 शिकायतें की र्ग। इनमें से 30,681 शिकायतों में सइबर अपराधियों ने 111 करोड़ 28 लाख रुपये की रकम हड़पी थी। जिन मामलों में पुलिस और साइबर हेल्पलाइन पर त्वरित सूचना दी गई, उनमें 40.68 करोड़ यानी करीब 36.56 प्रतिशत रकम को पुलिस ने खातों में फ्रीज करा दिया। इस रकम को वापस कराने की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक 4.99 करोड़ रुपये की धनराशि बरामद की गई है।

945 साइबर अपराधी धरे गए वेस्ट यूपी में इसी समयावधि के दौरान 945 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की गई। इन लोगों से करीब 46.77 करोड़ रुपये की रकम को अलग अलग प्रकरण में ठगा गया था, जिसमें से पांच करोड़ की रकम खातों में वापस भेजी गई है। 15 गैंग भी रजिस्टर्ड कराए गए हैं।