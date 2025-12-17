हाईकोर्ट बेंच की मांग पर पश्चिम यूपी में बंद, मेरठ-मुजफ्फरनगर समेत 22 जिलों में समर्थन

संक्षेप: हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार 17 दिसंबर को वेस्ट यूपी बंद है। हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उप्र के आह्वान पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, ट्रांसपोर्ट, निजी स्कूल, कोचिंग सेंटर, पेट्रोल पंप आदि बंद हैं।

हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार 17 दिसंबर को वेस्ट यूपी बंद है। हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उप्र के आह्वान पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, ट्रांसपोर्ट, निजी स्कूल, कोचिंग सेंटर, पेट्रोल पंप आदि बंद हैं। हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उप्र, मेरठ बार एसोसिएशन ने बंद को लेकर सभी जिलों में सामाजिक, व्यापारिक संगठनों से सहयोग की अपील की थी।

संसद में राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद अरुण गोविल, चंदन चौहान, डा. राजकुमार सांगवान ने भी आवाज बुलंद की। संघर्ष समिति चेयरमैन संजय शर्मा, संयोजक राजेंद्र सिंह राणा ने बताया 17 दिसंबर को सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों को छोड़ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, ट्रांसपोर्ट, निजी स्कूल, कोचिंग, पेट्रोल पंप बंद हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, बागपत समेत 22 जिलों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं।

पब्लिक स्कूल बंद पब्लिक स्कूलों के संगठन ने बंद को समर्थन देते हुए बुधवार को स्कूल बंद करने का निर्णय लिया। आज की परीक्षाएं आगे की तिथि में होंगी।

विवि की परीक्षाएं स्थगित चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों की समस्त परीक्षाएं भी स्थगित हैं। आज की स्थगित परीक्षाएं 12 जनवरी 2026 को होंगी।

सर्राफा मंडी भी बंद मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार अग्रवाल, महामंत्री विजय आनन्द अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग ने बताया कि मेरठ का समस्त सर्राफा कारोबार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के समर्थन में बंद है। मेरठ मोटर पार्ट्स डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष सुशील जौली समेत एसोसिशन पदाधिकारियों ने मेरठ बंद का समर्थन सौंपा।

भारतीय किसान यूनियन का भी मिला समर्थन हाईकोर्ट बेंच स्थापना को लेकर गन्ना भवन में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने केन्द्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा व संयोजक राजेन्द्र सिंह राणा को समर्थन पत्र दिया। भारतीय किसान यूनियन (आजाद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान, शादाब चौधरी, अंशु चौधरी, आसिफ पुंडीर ने भी अपना समर्थन पत्र सौंपा।

बंद के दौरान मोबाइल वैन दौड़ीं, सब बंद मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है, कि 17 दिसंबर को बंद में मेरठ के करीब एक हजार संगठनों ने समर्थन दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए शहर के कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, बाजार, पेट्रोल पंप, ऑटो डीलर, ट्रांसपोर्ट, ई-रिक्शा, टेंपो संचालक और सभी वर्ग साथ हैं। बंदी के दौरान मेरठ में बीस मोबाइल वैन क्षेत्र में घूम रही हैं, जो सुबह छह बजे हनुमान मंदिर के सामने कचहरी गेट से रवाना की गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. प्रदीप अरोड़ा ने भी मेरठ बंद का समर्थन दिया। वहीं रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ के साथ पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा को समर्थन पत्र सौंपा।