दीवाली से पहले जहरीली हुई वेस्ट यूपी की हवा, हापुड़ तीसरा सबसे प्रदूषित शहर, मेरठ भी रेड जोन में
संक्षेप: दीवाली से पहले वेस्ट यूपी की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है। हापुड़ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जबकि मेरठ भी रेड जोन में पहुंच गया है। गाजियाबाद और नोएडा के बाद हापुड़ की हवा सबसे जहरीली रिकॉर्ड हुई।
दीवाली से पहले शांत हवा और सड़क पर जाम की स्थिति ने मेरठ समेत वेस्ट यूपी में प्रदूषण की स्थिति को खतरनाक श्रेणी में पहुंचा दिया है। हापुड़ शहर रविवार को देश का तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रिकार्ड हुआ, जहां पिछले 24 घंटे में एक्यूआई 306 रिकार्ड हुआ। गाजियाबाद, नोएडा के बाद हापुड़ सबसे प्रदूषित रहा। मेरठ, मुजफ्फररनगर, बुलंदशहर, खुर्जा की हवा भी खराब श्रेणी में रिकार्ड हुई है।
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वेबसाइट के अनुसार रविवार को मेरठ समेत वेस्ट यूपी के सभी शहरों में प्रदूषण की स्थिति खराब श्रेणी में रिकार्ड हुई है। 24 घंटे की रिपोर्ट में गाजियाबाद देश में सबसे प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 333 रहा। वहीं, नोएडा का एक्यूआई 329, हापुड़ का 306 और हरियाणा के बल्लभगढ़ का 305 रिकार्ड हुआ। ये चारों शहर प्रदूषण की रेड केटेगरी में दर्ज हुए हैं। वहीं, दिल्ली का एक्यूआई 296, बुलंदशहर का 261, मेरठ का 251, मुजफ्फरनगर का 237 और खुर्जा का 231 रिकार्ड हुआ, जो खराब श्रेणी में है। शाम को तो मेरठ का एक्यूआई भी 300 पार कर गया, जो रेड केटेगरी में पहुंच गया। सीपीसीबी की ओर से प्रदूषित शहरों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।
मेरठ के तीनों केंद्रों की स्थिति खराब
मेरठ के तीनों केंद्र गंगानगर, जयभीम नगर और पल्लवपुरम में रविवार को प्रदूषण की स्थिति खराब स्थिति में पहुंच गई। गढ़ रोड स्थित जयभीमनगर में एक्यूआई 272, गंगानगर में 218 और पल्लवपुरम में 228 रिकार्ड हुआ। हालांकि शाम में स्थिति और खराब हो गई।
दिन-रात के तापमान सामान्य से ऊपर
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 33 डिग्री और 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुए, जो सामान्य से 0.6 एवं 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। शनिवार के मुकाबले दिन के तापमान में विशेष अंतर नहीं रहा। रात में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई।