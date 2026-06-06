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योगी मॉडल पर चलेगी शुभेंदु सरकार, पश्चिम बंगाल में यूपी 112 जैसा होगा सिस्टम

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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शुभेंदु सरकार कानून व्यवस्था के मामले में यूपी की योगी सरकार के मॉडल पर चलेगी। पश्चिम बंगाल में यूपी 112 जैसा सिस्टम होगा। इसके लिए पश्चिम बंगाल से आईजी रैंक के आईपीएस अफसर सुकेश जैन की अगुवाई वाली टीम ने यूपी 112 के सिस्टम को समझा है।

योगी मॉडल पर चलेगी शुभेंदु सरकार, पश्चिम बंगाल में यूपी 112 जैसा होगा सिस्टम

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद पुलिस कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर व्यवस्था को चुस्त बनाने में अपने कदम बढ़ा रही है। कानून व्यवस्था और क्राईम कंट्रोल के योगी मॉडल पर पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार चलेगी। पश्चिम बंगाल से आईजी रैंक के आईपीएस अफसर सुकेश जैन की अगुवाई वाली टीम ने यूपी 112 के सिस्टम को समझा है। इसका असर जल्द दिखेगा। इसके लिए यूपी पुलिस की भी मदद ली जा रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस के आईजी सुकेश जैन के नेतृत्व में चार सदस्सीय दल ने गुरुवार को यूपी 112 मुख्यालय का भ्रमण किया। इसका मकसद यूपी 112 की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी सिस्टम बनाना है।

अधिकारियों ने राजधानी लखनऊ में यूपी 112 मुख्यालय में पहुंचकर इसके केंद्रीकृत सिस्टम को बारीकी से समझा और इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। अधिकारियों ने यह समझने की कोशिश की कि किस प्रकार यूपी 112 का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तेजी और प्रभावी तरीके से काम करता है। अधिकारियों को पूरे कंट्रोल रूम के संचालन, तकनीकी सिस्टम और रिस्पांस मैकेनिज्म की जानकारी दी गई।

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अधिकारियों ने विशेष रूप से यह जाना कि इमरजेंसी कॉल आने पर किस तरह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि किसी लाइन पर व्यस्तता होती है तो कॉल खुद दूसरी लाइन पर ट्रांसफर हो जाती है। साथ ही कॉलर की लोकेशन और मोबाइल नंबर के आधार पर सबसे नजदीकी यूपी 112 के दोपहिया या चारपहिया वाहन तक सूचना पहुंचाई जाती है। इसके बाद संबंधित घटना का इवेंट तैयार किया जाता है, जिसमें शिकायत से लेकर समाधान तक की पूरी जानकारी दर्ज होती है।

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यूपी 112 के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रतिनिधिमंडल को रिस्पांस टाइम की कार्यप्रणाली भी समझाई। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में यूपी 112 का औसत रिस्पांस टाइम करीब 6 मिनट 30 सेकंड बताया जा रहा है, जिसे देश में सबसे बेहतर माना जाता है. यही वजह है कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी इस मॉडल में दिलचस्पी दिखा रही है।

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सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस तरह के आधुनिक पुलिसिंग मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल पुलिस भी यूपी 112 की तर्ज पर अपने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इसी के लिए अधिकारियों को यूपी में सिस्टम समझने के लिए भेजा गया था।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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