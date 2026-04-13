अमेरिका-ईरान दोनों से भारत के रिश्ते अच्छे, देश ने निभाई सूझबूझ की भूमिका, लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह

लखनऊ में 'वरिष्ठजन संवाद' कार्यक्रम के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिमी एशिया के संकट के बीच भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित रिश्ते रखकर सूझबूझ की मिसाल पेश की है। भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर हैं और भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजर रहे हैं।

UP News: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह न कहा कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। देश की जनता का सहयोग, प्रधानमंत्री की सक्रियता और उनके लिए गए फैसले मायने रखते हैं। रविवार को लखनऊ में आयोजित ‘वरिष्ठजन संवाद’ में रक्षामंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया का संकट चल रहा है। एक तरफ अमेरिका-इजरायल तो दूसरी तरफ ईरान। सब एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ी सूझबूझ की भूमिका भारत ने निभाई है। एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की दिक्कतें अन्य देशों में बहुत बढ़ गई हैं लेकिन भारत में आज भी स्थिर है। कुछ लोगों ने होर्डिंग लगाकर दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी।

युद्ध को लेकर समझौते की बात हो रही है लेकिन संकट बड़ा है। कब तक रहेगा, ये भी कहना मुश्किल है। आज यदि किसी देश के तेल लेकर जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से निकल पा रहे हैं तो वह भारत के हैं। हमारे रिश्ते अमेरिका और ईरान दोनों से ही अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा लखनऊ आज बहुत बदल चुका है। जब मैं दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से मिलता हूं तो लोग बताते रहते हैं।

मेरे दिल में बसता है लखनऊ वरिष्ठजन संवाद में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ के लोगों से मिलने पर मुझे सुखद अनुभूति होती है। दिल्ली में भी लखनऊ के लोग पहुंचते हैं तो मेरी कोशिश रहती है उनसे मुलाकात जरूर हो जाए। देश ही नहीं, विदेश की यात्रा मेरे जिम्मे रहती है और यात्रा करनी पड़ती है लेकिन लखनऊ हर वक्त मेरे जहन में रहता है।

उन्होंने कहा कि आपने मुझे चुनकर संसद भेजा है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपकी बात को रख सकूं और उसे पूरा कर सकूं। रक्षामंत्री ने कहा कि लखनऊ के विकास में मुख्यमंत्री का बहुत सहयोग रहा है। उनके नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं है, जिन्हें दूर करना मुश्किल भी होता है। मेरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों से मिल सकू।

लखनऊ में घर जैसा माहौल दिया उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षामंत्री राजनाथ ने लखनऊ में घर जैसा माहौल दिया है। शिक्षा, रहने की व्यवस्था और यहां का खान पान, यहां के लोगों की संस्कृति सभी कुछ शानदार है। इससे पूर्व भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने पुष्पगुच्छ तथा अंग वस्त्र से रक्षामंत्री का स्वागत किया। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने स्मृति चिह्न भेंट किया। पूरब मंडल एक के पार्षद एवं पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक ओपी श्रीवास्तव, एमएलसी मुकेश शर्मा, राम चंद्र प्रधान, महामंत्री घनश्याम दास अग्रवाल, उपाध्यक्ष विनायक पाण्डेय का स्वागत किया।