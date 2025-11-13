धर्मांतरण गैंग चलाने वाले छांगुर गिरोह पर कार्रवाई से खफा थे आतंक के आका? जुड़ रहीं कड़ियां

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल में जुटी एटीएस को कई यूपी से कई राज हाथ लग रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कसने के बाद ही आतंकी गिरोह में इसको लेकर नाराजगी शुरू हो गई थी।जांच में इसकी कड़ियां जुड़ रही हैं।

दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल में जुटी एटीएस को कई यूपी से कई राज हाथ लग रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कसने के बाद ही आतंकी गिरोह में इसको लेकर नाराजगी शुरू हो गई थी। यूपी पुलिस और एटीएस का आगरा, दिल्ली और अन्य इलाकों में धर्मांतरण गिरोह पर कहर टूटने लगा, वैसे-वैसे पाकिस्तान व अन्य मुस्लिम देशों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों ने भारत को निशाने पर लिया था। इसके साक्ष्य भी पिछले कुछ समय में गुजराज, दिल्ली और यूपी के विभिन्न जिलों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त युवकों के मोबाइल चैट से मिले। अब दिल्ली विस्फोट और देश के अन्य हिस्सों को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा होने को भी इसी कड़ी से जोड़ कर देखा जा रहा है।

दर्जनों वीडियो चैट में धर्मांतरण का जिक्र किया गया : खुफिया एजेन्सियों ने बताया कि आतंकी संगठनों के मुखिया के इशारे पर जितने लोग मुस्लिम युवाओं को उकसा रहे थे, वह सब शेयर करने वाले अपने उग्र वीडियो में धर्मांतरण के विरोध का जिक्र जरूर करते थे। इसमें कहा जाता था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह में धर्मांतरण पर कार्रवाई बाधा बन रही है। अधिकारियों का मानना है कि धर्मांतरण को लेकर नाराजगी भी इस कदर बढ़ी कि इन लोगों ने देश विरोधी साजिश की कार्रवाई को तेज कर दिया।

आगरा में धर्मांतरण गैंग के खुलासे से था हड़कंप आगरा पुलिस ने जब धर्मांतरण के नए गिरोह का खुलासा किया तो देश विरोधी साजिश रचने में लगे संगठनों में हड़कम्प मच गया। इस गिरोह की मास्टर माइंड आयशा थी, जिसके सम्बन्ध कई संगठन से मिले थे। इस समय भी पता चला था कि इन लोगों को विदेशों खासकर पाकिस्तान, कनाडा और दुबई में बैठे लोग फंडिंग कर रहे हैं। इनके नेटवर्क हैदराबाद तक मिले थे।