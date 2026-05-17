श्रमिकों से सिर्फ 6 से 11 और 3 से 6 बजे के बीच ही कराएं काम, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का आदेश
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सर्वोपरि है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को ‘जी राम जी योजना’ (पूर्व योजना– मनरेगा) के तहत संचालित कार्यस्थलों पर श्रमिकों के कार्य समय में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों से कार्य सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 से 6 बजे तक कराने का सुझाव दिया गया है, ताकि दिन के अत्यधिक गर्म समय में श्रमिकों को कार्य न करना पड़े और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। ग्राम विकास विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भीषण गर्मी में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सर्वोपरि है। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जी राम जी योजना (पूर्व योजना– मनरेगा) कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त छाया, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं।
यूपी में चल रही है हीटवेव
बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हीट वेव चल रही है। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही प्रचंड गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। कुछ शहरों में तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। इस तापमान से अधिक होने पर पसीना और नमक शरीर से निकलता रहता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सीधे धूप के संपर्क में आने पर दिमाग पर भी असर पड़ता है। हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। इसलिए अधिक तापमान में खुले में जाने से बचना चाहिए। जरूरत पर छाता लगाकर जाएं।
अगले छह दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग में दिन के समय कुछ स्थानों पर उष्ण लहर (लू) चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले छह दिनों में गर्मी चरम पर होगी। 19 मई तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। जबकि इसके बाद 22 मई तक एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी के आसार जताए गए हैं। इस दिन तक आगरा में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इस दौरान रात के तापमान में भी बढ़त देखने को मिलेगी। यह करीब 5-6 डिग्री बढ़कर 30.0 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। यानि दिन के साथ रात को भी गर्म लपटें झेलनी पड़ेंगी। दोपहर में निकलना मुश्किल होने वाला है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें