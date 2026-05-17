श्रमिकों से सिर्फ 6 से 11 और 3 से 6 बजे के बीच ही कराएं काम, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का आदेश

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सर्वोपरि है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को ‘जी राम जी योजना’ (पूर्व योजना– मनरेगा) के तहत संचालित कार्यस्थलों पर श्रमिकों के कार्य समय में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों से कार्य सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 से 6 बजे तक कराने का सुझाव दिया गया है, ताकि दिन के अत्यधिक गर्म समय में श्रमिकों को कार्य न करना पड़े और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। ग्राम विकास विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भीषण गर्मी में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सर्वोपरि है। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जी राम जी योजना (पूर्व योजना– मनरेगा) कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त छाया, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

यूपी में चल रही है हीटवेव बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हीट वेव चल रही है। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही प्रचंड गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। कुछ शहरों में तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। इस तापमान से अधिक होने पर पसीना और नमक शरीर से निकलता रहता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सीधे धूप के संपर्क में आने पर दिमाग पर भी असर पड़ता है। हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। इसलिए अधिक तापमान में खुले में जाने से बचना चाहिए। जरूरत पर छाता लगाकर जाएं।