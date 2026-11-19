रेलवे बोर्ड ने जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी है। ट्रेन शनिवार को जनकपुर से रवाना होकर रविवार सुबह अयोध्या पहुंचेगी। वापसी में सोमवार शाम अयोध्या से चलकर मंगलवार दोपहर जनकपुर पहुंचेगी। इससे राम और सीता की जन्मस्थली सीधे जुड़ेंगी।

अयोध्या, संवाददाता: रेलवे बोर्ड ने जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने 15595/15596 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस के संचालन का आदेश जारी किया है। यह ट्रेन भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या को माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम से सीधे जोड़ेगी। इससे दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। श्रद्धालुओं को भी सीधी रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी।

15595 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को नेपाल समय के अनुसार दोपहर 1:10 बजे जनकपुर धाम से रवाना होगी। ट्रेन दोपहर 2:25 बजे जयनगर पहुंचेगी और नेपाल समय के अनुसार 3:25 बजे रवाना होगी। भारतीय समय के अनुसार जयनगर में ट्रेन के पहुंचने का समय दोपहर 2:10 बजे और रवाना होने का समय 3:10 बजे है। इसके बाद ट्रेन रात सात बजे सीतामढ़ी, 10:50 बजे नरकटियागंज और अगले दिन रात दो बजे पनियहवा पहुंचेगी। गोरखपुर में रविवार सुबह 3:55 बजे पहुंचने के बाद ट्रेन सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी।

अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम एक्सप्रेस शेड्यूल वापसी में 15596 अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी। यह रात 10:13 बजे गोरखपुर, रात 12:40 बजे पनियहवा और रात 1:50 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी। सीतामढ़ी में सुबह 4:42 बजे पहुंचने के बाद ट्रेन जयनगर के लिए रवाना होगी। जयनगर पहुंचने का समय भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे और नेपाल समय के अनुसार 8:45 बजे निर्धारित है। यहां भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे और नेपाल समय के अनुसार 10:45 बजे ट्रेन रवाना होगी। मंगलवार दोपहर 12:40 बजे जनकपुर धाम पहुंचेगी। सीमा पार दोनों देशों के समय में अंतर के कारण समय-सारिणी में इसका विशेष ध्यान रखा गया है।