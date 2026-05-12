शादी के रिसेप्शन का आउट ऑफ कंट्रोल जश्न, बार बाला के डांस पर असलहा लहराते दिखा युवक

पुलिस का कहना है कि असलहा लहराने वाले युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। घटना, सुलतानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के सिंहौली गांव की है। यहां एक शादी के बाद रिसेप्शन में आर्केस्ट्रा चल रहा था। आर्केस्ट्रा में बार बालाएं भी आई थीं।

UP News : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक शादी के रिसेप्शन का जश्न ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ हो गया। इस जश्न में बार बालाओं ने ठुमके लगाने शुरू किए तो कुछ युवक इतने बेकाबू हो गए कि मंच पर चढ़ गए। आरोप है कि उन्होंने नियम-कानून को ताक पर रखकर हवा में असलहे लहराने शुरू कर दिए। यह भी दावा किया जा रहा है कि एक युवक ने बार बाला के डांस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। रिसेप्शन के जश्न, बार बालाओं के डांस और युवक के असलहा लहराने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

इस बारे में पुलिस का कहना है कि असलहा लहराने वाले युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। घटना, सुलतानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के सिंहौली गांव की है। यहां एक शादी के बाद रिसेप्शन में आर्केस्ट्रा चल रहा था। आरोप है कि आर्केस्ट्रा में बार बालाएं भी आई थीं। बार बालाओं के डांस के दौरान खुलेआम असलहे लहराने और हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वायरल वीडियो में एक युवक मंच के सामने तमंचा लहराता दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के दौरान जमकर फायरिंग होने का भी दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो की अभी तक पुष्टि नही हो पाई है।

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सिंहौली गांव के एक परिवार में लड़के की शादी के बाद घर पर रिसेप्शन का कार्यक्रम था। इसमें आर्केस्ट्रा पार्टी द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान डांसर ने डांस करना शुरू किया तो कुछ युवक मंच पर चढ़ गए। उनमें से एक युवक असलहा निकाल कर प्रदर्शन करने लगा। आरोप है कि उसने हवाई फायरिंग भी की।