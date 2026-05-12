शादी के रिसेप्शन का आउट ऑफ कंट्रोल जश्न, बार बाला के डांस पर असलहा लहराते दिखा युवक
पुलिस का कहना है कि असलहा लहराने वाले युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। घटना, सुलतानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के सिंहौली गांव की है। यहां एक शादी के बाद रिसेप्शन में आर्केस्ट्रा चल रहा था। आर्केस्ट्रा में बार बालाएं भी आई थीं।
UP News : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक शादी के रिसेप्शन का जश्न ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ हो गया। इस जश्न में बार बालाओं ने ठुमके लगाने शुरू किए तो कुछ युवक इतने बेकाबू हो गए कि मंच पर चढ़ गए। आरोप है कि उन्होंने नियम-कानून को ताक पर रखकर हवा में असलहे लहराने शुरू कर दिए। यह भी दावा किया जा रहा है कि एक युवक ने बार बाला के डांस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। रिसेप्शन के जश्न, बार बालाओं के डांस और युवक के असलहा लहराने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
इस बारे में पुलिस का कहना है कि असलहा लहराने वाले युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। घटना, सुलतानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के सिंहौली गांव की है। यहां एक शादी के बाद रिसेप्शन में आर्केस्ट्रा चल रहा था। आरोप है कि आर्केस्ट्रा में बार बालाएं भी आई थीं। बार बालाओं के डांस के दौरान खुलेआम असलहे लहराने और हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वायरल वीडियो में एक युवक मंच के सामने तमंचा लहराता दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के दौरान जमकर फायरिंग होने का भी दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो की अभी तक पुष्टि नही हो पाई है।
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सिंहौली गांव के एक परिवार में लड़के की शादी के बाद घर पर रिसेप्शन का कार्यक्रम था। इसमें आर्केस्ट्रा पार्टी द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान डांसर ने डांस करना शुरू किया तो कुछ युवक मंच पर चढ़ गए। उनमें से एक युवक असलहा निकाल कर प्रदर्शन करने लगा। आरोप है कि उसने हवाई फायरिंग भी की।
क्या बोली पुलिस
इस बारे में पूछे जाने पर प्रभारी कोतवाली चांदा के इंस्पेक्टर तनवीर खां ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वायरल वीडियो में युवक की पहचान नहीं हो पा रही है। जल्द ही पहचान करके और वीडियो की जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें