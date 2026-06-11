जानलेवा बना शादी का रसगुल्ला, दो साल के बच्चे की मौत, फूड प्वाइजनिंग से तीन परिवारों की हालत बिगड़ी
बिजनौर में शादी की मिठाई खाना लोगों के लिए भारी पड़ गया। मिठाई खाते ही तीन परिवारों की हालत खराब हो गई। जबकि एक मासूम की मिठाई खाने से मौत हो गई। पुलिस ने बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है।
Bijnor News: यूपी के बिजनौर में शादी वाला रसगुल्ला जानलेवा बन गया। रसगुल्ला खाने के बाद तीन परिवारों के लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। हालत बिगड़ने पर दो साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव जीतपुर निवासी सुधा देवी मंडावर के गांव दौलतपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। समारोह से लौटते समय उन्हें भेंट स्वरूप रसगुल्ले मिले थे, जिन्हें वह अपने घर ले आईं।
घर पहुंचकर उन्होंने परिवार के सदस्यों को मिठाई खिलाई तथा कुछ रसगुल्ले पड़ोसियों को भी दिए। मिठाई खाने के कुछ घंटों बाद परिवार के लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे परिजनों में अफरातफरी मच गई। सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सबसे अधिक प्रभावित सुधा देवी के पुत्र राजीव का परिवार हुआ।
सभी की हालत गंभीर
राजीव के दो वर्षीय पुत्र देव कुमार की हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी मौत हो गई। राजीव की पुत्री पल्लवी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार चल रहा है। राजीव के भाई सोनू का परिवार भी फूड प्वाइजनिंग से पीड़ित हो गया। सोनू के चार वर्षीय पुत्र ऋतिक और छह वर्षीय पुत्र कार्तिक की तबीयत भी बिगड़ गई। इसके अलावा पड़ोसी संदीप, उनकी पत्नी नीतू तथा पुत्र वंश भी बीमार हो गए। हालांकि उपचार के बाद अधिकांश लोगों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिजन फूड प्वाइजनिंग की आशंका जता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी जांच में जुट गया है।
बरौनी मेल में सफर कर रहे यात्री की तबीयत हुई खराब
वहीं दूसरी ओर गोंडा जिले में एक रेल यात्री की अचानक से तबीयत खरा हो गई। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत स्थित गोंडा स्टेशन से होकर जाने वाली 11124 बरौनी मेल के बी1 में 9 नंबर बर्थ पर सफर कर रहे एक यात्री की अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। यात्री श्याम नंदन के तबीयत खराब होने की सूचना साथ में चल रहे यात्रियों ने रेल कर्मियों को दिया। रेल कर्मियों की सूचना पर रेलवे के उपमंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम ने स्टेशन पर पहुंचकर यात्री का इलाज किया। इसके बाद यात्री ने आगे के लिए सफर जारी रखा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।