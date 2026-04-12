दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची दो बारात, एक को पुलिस ले गई अपने साथ, दूसरे ने लड़की संग लिए सात फेरे
अमरोहा जिले के एक बैंक्वेट हॉल में रविवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक ही दुल्हन से शादी करने के लिए दो अलग-अलग दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। लड़की के दरवाजे पर पहुंचते ही दोनों दूल्हे शादी की जिद पर अड़ गए।
Amroha News: अमरोहा जिले के एक बैंक्वेट हॉल में रविवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक ही दुल्हन से शादी करने के लिए दो अलग-अलग दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। लड़की के दरवाजे पर पहुंचते ही दोनों दूल्हे शादी की जिद पर अड़ गए,जिससे शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एक दूल्हे को पुलिस अपने साथ कोतवाली ले गई और दूसरे के साथ दुल्हन की शादी हुई। मुरादाबाद से आए पुराने मंगेतर को बैरंग लौटना पड़ा।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां की एक युवती का रिश्ता साल भर पहले मुरादाबाद निवासी एक रिश्तेदार के युवक के साथ तय हुआ था। सगाई के बाद दोनों परिवारों में लेन-देन और मेल-मिलाप भी हुआ। शादी की तारीख 12 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन हाल ही में किसी विवाद के चलते लड़की के पिता ने रिश्ता तोड़ दिया। उधर, लड़का पक्ष शादी की जिद पर अड़ा रहा क्योंकि कार्ड छप चुके थे और रिश्तेदारों को न्योता जा चुका था। मामला प्रतिष्ठा से जुड़ गया था।
12 अप्रैल को आई थी बारात
रिश्ता टूटने के बाद लड़की के परिजनों ने आनन-फानन में संभल निवासी दूसरे युवक से रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख 12 अप्रैल ही रखी। रविवार दोपहर करीब दो बजे कैलसा बाईपास स्थित बैंक्वेट हॉल में संभल से बारात आई और शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। तभी मुरादाबाद वाला पुराना मंगेतर भी गाजे-बाजे और बारातियों के साथ वहां धमक पड़ा। एक ही मंडप में दो बारातें देख अफरा-तफरी मच गई।
एक दूल्हे को कोतवाली ले गई पुलिस, दूसरे संग दुल्हन विदा
हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव किया और दुल्हन की मर्जी पूछी। दुल्हन ने परिजनों की पसंद और संभल से आए दूल्हे के साथ जाने की हामी भरी। इसके बाद पुलिस मुरादाबाद से आए दूल्हे को समझा-बुझाकर कोतवाली ले गई, ताकि विवाद न बढ़े। शाम तक उसे कोतवाली में बिठाए रखा गया। उधर, बैंक्वेट हॉल में संभल के दूल्हे के साथ शादी की रस्में पूरी कर दुल्हन को विदा कर दिया गया। देर शाम दुल्हन की विदाई के बाद पुलिस ने मुरादाबाद के दूल्हे और उसके बारातियों को भी घर भेज दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।