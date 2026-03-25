25 को आनी थी बेटी की बारात, सिलेंडर नहीं मिले तो बढ़ानी पड़ी तारीख; अब 28 को गूंजेगी शहनाई

महिला ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 25 मार्च की थी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलने के चलते शादी आगे बढ़ाकर 28 मार्च करनी पड़ी। मगर सिलेंडर अभी भी नहीं मिल रहे हैं। पीड़ित महिला की व्यथा सुनने के बाद डीएसओ ने अधिकारियों को शाम तक सिलेंडर का इंतजाम करने का आदेश दिया।

UP News: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच रसोई गैस सिलेंडरों को लेकर अचानक से बढ़ी डिमांड और इस वजह से कहीं-कहीं वास्तविक जरूरतमंदों को सिलेंडर मिलने में आ रही दिक्कतों के बीच यूपी के हापुड में बुधवार को एक महिला अपने परिवारीजनों के साथ डीएसओ कार्यालय में पहुंचीं। महिला ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 25 मार्च की थी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलने पर शादी आगे बढ़ाकर 28 मार्च करनी पड़ी। मगर सिलेंडर अभी भी नहीं मिल रहे हैं। पीड़ित महिला की व्यथा सुनने के बाद डीएसओ डॉ सीमा सिंह ने बेटी की शादी का कार्ड देखा, जिस पर 25 मार्च का विवाह अंकित था। इसके बाद शादी के लिए सिलेंडरों की व्यवस्था कराई गई। डीएसओ डॉ सीमा सिंह ने कहा कि आप बेटी की शादी करो, आपको सिलेंडर मिल जाएंगे।

ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान आ रही दिक्कतों से अब लोगों जूझना पड़ रहा है। बिमलेश पत्नी सोमपाल ने बताया कि वह गांव बदनौली स्थित नटों की मडैय्या में रहती है, उसकी बेटी की बारात बुधवार को जिला मुरादाबाद के एक गांव से आनी थी। शादी की सभी तैयारियों को परिजनों ने पूरा भी कर लिया था।

लेकिन बारातियों और मेहमानों के लिए खाना आदि के लिए परिजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर सके। इस वजह से शादी वाले घर में परेशानी खड़ी हो गई। गांव और आसपास के लोगों से सिलेंडर की मिन्नत करने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हो सका तो परिजन ने बेटी के होने वाले ससुरालियों से बात कर शादी की तारिख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। जिस पर शादी की तारिख तीन दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई।

बुधवार को युवती के परिजन जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा वहां मौजूद जिला पूर्ति अधिकारी को बताई। जिला पूर्ति अधिकारी ने परिजन की परेशानी को समझते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें गैस सिलेंडर शाम तक उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा कुछ सिलेंडरों को बृहस्पतिवार सुबह तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।