लड़की के दरवाजे से पहले क्यों रुकी बारात? सात फेरों से पहले ही मचा बवाल, बिना दुल्हन लौटा दूल्हा

सीतापुर जिले के सिधौली इलाके में आई बारात में जमकर हंगामा हो गया। सात फेरों से पहले ही बवाल मच गया। नतीजतन दूल्हे को बिना दुल्हन के लिए बारात वापस लेकर जानी पड़ी।

Sitapur News: सीतापुर जिले के सिधौली इलाके में आई बारात में जमकर हंगामा हो गया। सात फेरों से पहले ही बवाल मच गया। नतीजतन दूल्हे को बिना दुल्हन के लिए बारात वापस लेकर जानी पड़ी। वधू पक्ष का आरोप है कि लड़के पक्ष वाले दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर बारात वापस लेकर चले गए। वहीं, लड़के पक्ष का कहना है कि वधू पक्ष वाले खुद ही शादी करने से इंकार कर रहे हैं, वह शादी करने को तैयार हैं। दोनों पक्ष ने सिधौली थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

सिधौली के बरगदहा निवासी प्यारे लाल के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक वर्ष पूर्व अटरिया के बदनपुर निवासी सुशील के साथ तय की थी। शादी तय होने पर उन्होंने 15 हजार रुपये नकद और 16 हजार रुपये कीमत की एक अंगूठी दी थी। 17 मार्च को हुए तिलकोत्सव में 40 हजार रुपये नकद व अन्य सामान दिया था। 18 मार्च को रात करीब 10 बजे दूल्हा प्रदीप, बड़ा भाई गुड्डू, उनकी मां व करीब 100 बाराती आए। प्यारेलाल का आरोप है कि बारात दरवाजे पर पहुंचने से 50 मीटर पहले ही रुक गई। बारात की तरफ से एक व्यक्ति कल्लू शाह आया वो दहेज में एक बाइक और एक लाख रुपये की मांग करने लगा।