बारात पहुंचते ही दुल्हन के दरवाजे पर गिरी दीवार, शादी से पहले मची अफरातफरी, दूल्हा समेत 12 घायल

Feb 15, 2026 10:20 pm ISTDinesh Rathour संभल/धनारी
संभल में शादी की खुशियों के बीच शनिवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। अचानक भरभराकर गिरी घर की दीवार की चपेट में आकर दूल्हे सहित करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए।

यूपी के संभल में शादी की खुशियों के बीच शनिवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। अचानक भरभराकर गिरी घर की दीवार की चपेट में आकर दूल्हे सहित करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। लोगों ने आनन-फानन में दीवार की चपेट में आए दूल्हा समेत सभी लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दूल्हे के माथे और नाक पर चोट आई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे चन्दौसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

धनारी बस स्टैंड बस्ती निवासी महावीर की बेटी की शादी थी। बारात शनिवार रात को बबराला क्षेत्र के गांव कैल से आई थी। देर रात बारात चढ़त की रस्म पूरी होने के बाद जैसे ही बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची, उसी समय अचानक से घर की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरते ही वहां मौजूद दूल्हा व बाराती और घराती उसकी चपेट में आ गए।

ईंटे के नीचे दबे कई लोग

हादसे में दूल्हा विजय के माथे और नाक पर चोट आई। इसके अलावा उसके ताऊ कालीचरन, बहनोई विकास, अमित, प्रशांत, बॉबी, शिवम, सरदीप, विशाल, पंकज, धर्मेंद्र और हरिशचंद्र सहित 12 से अधिक लोग घायल हो गए। ईंटों के नीचे दबे लोगों को परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्काल बाहर निकाला। घटना के तुरंत बाद घायलों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां ले जाया गया। हरिश्चंद्र को गंभीर चोटें आने के कारण चन्दौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज जारी है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

चार-पांच साल पहले बनी थी दीवार

संभल। बताया जा रहा है कि महावीर सिंह के घर की जो दीवार गिरी, वह चार-पांच साल पहले ही बनाई गई थी लेकिन वह मिट्टी (गारा) से बनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दीवार संभवतः जर्जर हालत में थी, जो अचानक भीड़ का दबाव पड़ने से गिर गई। हालांकि हादसे के सही कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद शादी समारोह में काफी देर तक चीख पुकार मची रही। कोई जनहानि नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

जर्जर दीवार गिरने से महिला की मौत, दो घायल

वहीं फतेहपुर में भी दीवार गिरने से हादसा हो गया। जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए हैं। घटना औढेरा गांव की है। यहां की निवासी 55 वर्षीय श्रीमती देवी पत्नी लवकुश विश्वकर्मा मुस्तफापुर में अपने रिश्तेदार सुरेश विश्वकर्मा के घर उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिये पहुंची थी। शुक्रवार को मेंहदी का कार्यक्रम था। रात करीब नौ बजे मोहल्ले के दूसरे घर से सुरेश विश्वकर्मा के घर जा रही थी तभी गांव निवासी जगदीश के घर की करीब 15 इंच मोटी दीवार जो काफी समय से झुकी हुई खड़ी थी। अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी। सिर फट जाने से श्रीमती की मौके पर ही मौत हो गइ। पास से गुजर रहे मुस्तफापुर निवासी 55 वर्षीय रामसागर विश्वकर्मा तथा आठ वर्षीय टिवंकल पुत्री प्रदीप कुमार गंभीर घायल हो गए। दीवार गिरते ही मौके पर अफरातफरी मच गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

