बारात पहुंचते ही दुल्हन के दरवाजे पर गिरी दीवार, शादी से पहले मची अफरातफरी, दूल्हा समेत 12 घायल

यूपी के संभल में शादी की खुशियों के बीच शनिवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। अचानक भरभराकर गिरी घर की दीवार की चपेट में आकर दूल्हे सहित करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। लोगों ने आनन-फानन में दीवार की चपेट में आए दूल्हा समेत सभी लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दूल्हे के माथे और नाक पर चोट आई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे चन्दौसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

धनारी बस स्टैंड बस्ती निवासी महावीर की बेटी की शादी थी। बारात शनिवार रात को बबराला क्षेत्र के गांव कैल से आई थी। देर रात बारात चढ़त की रस्म पूरी होने के बाद जैसे ही बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची, उसी समय अचानक से घर की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरते ही वहां मौजूद दूल्हा व बाराती और घराती उसकी चपेट में आ गए।

ईंटे के नीचे दबे कई लोग हादसे में दूल्हा विजय के माथे और नाक पर चोट आई। इसके अलावा उसके ताऊ कालीचरन, बहनोई विकास, अमित, प्रशांत, बॉबी, शिवम, सरदीप, विशाल, पंकज, धर्मेंद्र और हरिशचंद्र सहित 12 से अधिक लोग घायल हो गए। ईंटों के नीचे दबे लोगों को परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्काल बाहर निकाला। घटना के तुरंत बाद घायलों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां ले जाया गया। हरिश्चंद्र को गंभीर चोटें आने के कारण चन्दौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज जारी है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

चार-पांच साल पहले बनी थी दीवार संभल। बताया जा रहा है कि महावीर सिंह के घर की जो दीवार गिरी, वह चार-पांच साल पहले ही बनाई गई थी लेकिन वह मिट्टी (गारा) से बनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दीवार संभवतः जर्जर हालत में थी, जो अचानक भीड़ का दबाव पड़ने से गिर गई। हालांकि हादसे के सही कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद शादी समारोह में काफी देर तक चीख पुकार मची रही। कोई जनहानि नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।