दरवाजे पर आई बारात और दर्द से चीख पड़ी दुल्हन की भाभी, विदाई से पहले शादी वाले घर में मचा कोहराम

Death due to doctor's negligence: कुशीनगर में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई। परिवार वाले निजी अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जिस महिला की मौत हुई है नौ मार्च को उसकी ननद की शादी की थी और दरवाजे पर बारात आई हुई थी।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दुख भरी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर किसी का भी मन रुंआसा हो जाए। यहां एक घर में लड़की की शादी थी। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तय समय पर दूल्हा बारात लेकर दरवाजे पर पहुंच गया। शादी की रस्में पूरी होतीं इसके पहले ही घर के अंदर से दुल्हन की भाभी की चीखें सुनाई पड़ने लगीं। पता चला कि वो गर्भवती हैं और लेबर पेन शुरू हो गया। शादी की रस्मों के बीच आनन-फानन में दुल्हन की गर्भवती भाभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां बाद में उनकी और उनके होने वाले बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। जच्चा-बच्चा की दुखद मौत की ये खबर जब शादी वाले घर में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। डॉक्टरों की लापरवाही से परिवार की बहू और होने वाले बच्चे की जान गई थी सो घरवाले दुखी होने के साथ-साथ गुस्से में भी थे। उन्होंने जल्दी-जल्दी में दुल्हन की विदाई की और खुद निजी अस्पताल को घेरकर बैठ गए। उनकी मांग है की अस्पताल संचालक और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

यह घटना, कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मठिया गांव की है। प्रसव के दौरान जिन महिला की मृत्यु हुई है उनका नाम नीतू था और उम्र महज 25 साल थी। परिवारीजनों की मांग है कि नीतू के शव का पोस्टमार्ट कराया जाए ताकि अस्पताल संचालक और लापरवाही बरतने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सही ढंग से जांच हो और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

किसकी थी शादी? कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के ग्राम मठिया बुर्जुग के रहने वाले गोबरी यादव की बेटी रुचि की शादी कुशीनगर के ही जटहा थाना क्षेत्र के बबुनिया निवासी सुजीत यादव से 9 मार्च को होनी तय हुई थी। दूल्हा यानी सुजीत यादव, बारात लेकर गोबरी के यहां पहुंचे हुए थे। रात में शादी की रस्में चल रही थीं कि इसी दौरान गोबरी के बेटे दीनदयाल की गर्भवती पत्नी नीतू यानी दुल्हन की भाभी को प्रवस पीड़ा होने लगी। इस पर परिवारीन नीतू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा ले गए। जहां डाक्टर ने उसकी हालत खराब देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।