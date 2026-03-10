Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दरवाजे पर आई बारात और दर्द से चीख पड़ी दुल्हन की भाभी, विदाई से पहले शादी वाले घर में मचा कोहराम

Mar 10, 2026 04:40 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

Death due to doctor's negligence: कुशीनगर में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई। परिवार वाले निजी अस्पताल और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जिस महिला की मौत हुई है नौ मार्च को उसकी ननद की शादी की थी और दरवाजे पर बारात आई हुई थी। 

दरवाजे पर आई बारात और दर्द से चीख पड़ी दुल्हन की भाभी, विदाई से पहले शादी वाले घर में मचा कोहराम

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दुख भरी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर किसी का भी मन रुंआसा हो जाए। यहां एक घर में लड़की की शादी थी। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तय समय पर दूल्हा बारात लेकर दरवाजे पर पहुंच गया। शादी की रस्में पूरी होतीं इसके पहले ही घर के अंदर से दुल्हन की भाभी की चीखें सुनाई पड़ने लगीं। पता चला कि वो गर्भवती हैं और लेबर पेन शुरू हो गया। शादी की रस्मों के बीच आनन-फानन में दुल्हन की गर्भवती भाभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां बाद में उनकी और उनके होने वाले बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। जच्चा-बच्चा की दुखद मौत की ये खबर जब शादी वाले घर में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। डॉक्टरों की लापरवाही से परिवार की बहू और होने वाले बच्चे की जान गई थी सो घरवाले दुखी होने के साथ-साथ गुस्से में भी थे। उन्होंने जल्दी-जल्दी में दुल्हन की विदाई की और खुद निजी अस्पताल को घेरकर बैठ गए। उनकी मांग है की अस्पताल संचालक और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

यह घटना, कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मठिया गांव की है। प्रसव के दौरान जिन महिला की मृत्यु हुई है उनका नाम नीतू था और उम्र महज 25 साल थी। परिवारीजनों की मांग है कि नीतू के शव का पोस्टमार्ट कराया जाए ताकि अस्पताल संचालक और लापरवाही बरतने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सही ढंग से जांच हो और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ये भी पढ़ें:रेप आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फरसा-लाठी से हमला, वर्दियां फाड़ीं

किसकी थी शादी?

कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के ग्राम मठिया बुर्जुग के रहने वाले गोबरी यादव की बेटी रुचि की शादी कुशीनगर के ही जटहा थाना क्षेत्र के बबुनिया निवासी सुजीत यादव से 9 मार्च को होनी तय हुई थी। दूल्हा यानी सुजीत यादव, बारात लेकर गोबरी के यहां पहुंचे हुए थे। रात में शादी की रस्में चल रही थीं कि इसी दौरान गोबरी के बेटे दीनदयाल की गर्भवती पत्नी नीतू यानी दुल्हन की भाभी को प्रवस पीड़ा होने लगी। इस पर परिवारीन नीतू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा ले गए। जहां डाक्टर ने उसकी हालत खराब देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:लड़की को ई-रिक्शा में जबरन बिठा जगह तलाश रहे थे बदमाश, तभी आ गया होमगार्ड

हालांकि परिवारीजन ने नीतू को जिला अस्पताल न ले जाकर कोटवा के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने नीतू को भर्ती कर लिया। परिवारीजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल में नीतू के भर्ती होने के बाद बस निश्चिंत हो गए थे लेकिन डाक्टर ने लापरवाही की। उसकी लापरवाही की वजह से जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई। आरोप यह भी है कि मामला उलझता देख डाक्टर ने जच्चा-बच्चा को जिंदा बताया और अपने निजी साधन से उन्हें जिला अस्पताल भिजवा दिया। जिला अस्पताल में डाक्टर ने जच्चा-बच्चा को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवारीजन सन्न रह गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं नीतू सहित बच्चे की मौत हो जाने की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया। परिवारीजनों ने किसी तरह खुद को संभाला। लडकी को आनन फानन में विदा किया और फिर खुद कोटवा पहुंचकर वहां स्थित निजी अस्पताल को घेर लिया। परिवारीजन अस्पताल संचालक और डाक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |