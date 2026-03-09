VIDEO: बारातियों का सड़क पर हुड़दंग, गाड़ी की बोनट पर चढ़कर उड़ाए नोट, लगा जाम

Hindustan Hindi News
Mar 09, 2026 04:55 pm IST
देवरिया में एक बारात में शामिल बारातियों ने जमकर हुड़दंग किया। गाड़ियों के बोनट व छत पर चढ़कर आतिशबाजी करने के बाद उन्होंने जमकर नोट उड़ाया। जिसके चलते शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और एक्शन लेते हुए दो गाड़ियों पर चालान ठोक दिया।

Deoria News: यूपी के देवरिया में रविवार की रात एक बारात में शामिल बारातियों ने जमकर हुड़दंग किया। गाड़ियों के बोनट व छत पर चढ़कर आतिशबाजी करने के बाद उन्होंने जमकर नोट उड़ाया। जिसके चलते शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली व यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर जाम की समस्या से लोगों को राहत मिली। यातायात पुलिस ने इस मामले में दो वाहनों का 13500 रुपए चालान काटा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार रविवार की रात कसया रोड पर एक बारात निकली थी। आगे-आगे रोड लाइट के साथ दूल्हा चल रहा था। उसके पीछे बाराती वाहनों के बोनट व छत पर सवार हो गए और आतिशबाजी करने के साथ ही रुपये की गड्डी उड़ाने लगे। जिसके चलते शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। बारात कसया रोड स्थित एक मैरेज हाल में जा रही थी। जाम की समस्या उत्पन्न होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह लोगों को हटाकर आवागमन बहाल कराया।

वहीं इसे लेकर यातायात उप निरीक्षक गुलाब सिंह ने बताया कि कुछ युवक बारात में जाते समय वाहन के छत पर चढ़ गए थे। जाम की समस्या से निजात दिलाया गया। मैरेज हाल संचालकों को आए दिन नोटिस भी पार्किंग के लिए दिया जा रहा है। इस मामले में एक वाहन का 12 हजार और एक का 1500 रुपये चालान भी काटा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे है। यूजर बारातियों की आलोचना के साथ ही पुलिस कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं।

बुलंदशहर में भी युवकों ने गाड़ी की छत से उड़ाए थे नोट

इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने भी ऐसा ही मामला बुलंदशहर से सामने आया था। जहां शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने चलती सड़क पर गाड़ी की छत से नोट उड़ाए, जिसके बाद राहगीरों के बीच नोट लूटने की होड़ लग गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया।

यह घटना पहासू क्षेत्र के शिकारपुर रोड की थी। जहां कुछ युवक थार गाड़ी की छत पर चढ़ गए और सड़क पर 100-500 रुपये के नोट उड़ाने लगे। अचानक नोटों की बारिश देखकर सड़क से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियां रोककर नोट बटोरने में जुट गए। देखते ही देखते वहां अफरातफरी मच गई और सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर थार पर खड़े चार युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

