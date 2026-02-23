घुड़चढ़ी के दौरान साइड मांगने पर बवाल, बारातियों ने एयरफोर्स जवान और प्रिंसिपल को सरेराह पीटा

बुलंदशहर में कार सवार प्रधानाध्यापक और उनके बेटे एयरफोर्स के जवान पर बारात में शामिल लोगों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल, सड़क पर घुड़चढ़ी के दौरान भीड़ दी। इस पर उन्होंने हॉर्न बजाकर साइड मांगा था।

यूपी के बुलंदशहर में घुड़चढ़ी के दौरान पिता-पुत्र द्वारा साइड मांगने पर उनके साथ मारपीट की गई। दरअसल, कार सवार प्रधानाध्यापक और उनके बेटे एयरफोर्स के जवान पर बारात में शामिल लोगों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। घायल पिता-पुत्र को अस्पताल भेजा गया। वहीं, दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है। वहीं, इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ का है। खंदोई के रहने वाले जितेंद्र सिंह क्षेत्र के करियारी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं और फिलहाल उनका परिवार जहांगीराबाद के मोहल्ला न्यू पुख्ता बाजार में रहता है। गुरुवार को जितेंद्र अपने एयरफोर्स में तैनात बेटे प्रथम सिंह के साथ गांव में एक पारिवारिक सगाई समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान गांव अमरगढ़ के रहने वाले आकाश शर्मा की बारात जा रही थी और जहांगीराबाद रोड पर डीजे के साथ घुड़चढ़ी हो रही थी।

आरोप है कि घुड़चढ़ी में शामिल लोगों ने शराब की बोतल हाथों में ले रखी थी और नशे की हालत में सड़क जाम कर नाच रहे थे। पीड़ित ने साइड मांगने के लिए कार का हॉन बजाया। जिस पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ित ने गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने हाथ में लोहे और स्टील की रोड, लाठी डंडे लेकर उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपियों ने पीड़ित पिता पुत्र के साथ जमकर मारपीट की। चोट लगने के कारण वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। मारपीट के दौरान पीड़ित की हाथ की घड़ी और सोने की चैन भी गुम हो गई।

सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पिता-पुत्र को अस्पताल भेजा जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित ने 6 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि घुड़चढ़ी के दौरान साइड को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।