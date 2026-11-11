युवती के हंगामे पर रुका निकाह, दुल्हन पक्ष ने भी किया शादी से इनकार
यूपी के बिजनौर में युवती ने हंगामा कर निकाह रुकवा दिया। युवती ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताया। काफी देर चले हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष ने भी निकाह से इनकार कर दिया। बाद में बारात बिना दुल्हन बैरंग लौट गई।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नहटौर के गांव मंडौरा में मंगलवार शाम निकाह की रस्मों से पहले शादी समारोह में पहुंची युवती ने हंगामा कर निकाह रुकवा दिया। युवती ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताया। काफी देर चले हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष ने भी निकाह से इनकार कर दिया। बाद में बारात बिना दुल्हन बैरंग लौट गई।
गांव में मंगलवार शाम बारात पहुंची थी। खाने के बाद निकाह की तैयारी शुरू हो गई थी। निकाह की रस्में शुरू होने से पहले ही एक युवती निकाह समारोह में पहुंच गई। युवती ने दावा किया कि दूल्हे से उसका चार साल पहले निकाह हुआ था। बिना तलाक और बिना सहमति के दूल्हे का दूसरा निकाह कराया जा रहा है। संयोग यह भी रहा कि जिस युवती से निकाह हो रहा था उसका नाम और युवती, दोनों का नाम एक ही था। युवती के हंगामे की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और मामला शांत कराया।
पुलिस तीनों पक्षों को थाने ले गई। थाने में हुई वार्ता के दौरान युवती और दूल्हे पक्ष में आर्थिक लेनदेन के बाद समझौता हो गया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने भी निकाह करने से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष पर झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। काफी समझाने के बाद भी दुल्हन पक्ष नहीं माना। रात में बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। पुलिस के अनुसार किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तीनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है।
प्रेमी की शादी तय होते ही थाने पहुंची प्रेमिका, घंटों चला हंगामा
बागपत में चांदीनगर के एक गांव निवासी युवक की शादी तय होने की सूचना मिलने पर छह वर्षों से रिलेशनशिप में रह रही उसकी प्रेमिका दिल्ली से चांदीनगर थाने पहुंच गई। घंटों तक चले हंगामे के बाद फैसला नहीं होने पर पुलिस ने मामला दिल्ली का बताकर युवती को लौटा दिया। गांव निवासी युवक दिल्ली के शाहदरा में प्राइवेट नौकरी करता है। जहां उसके साथ काम करने वाली शाहदरा की युवती से उसका प्रेम प्रसंग था। दोनों छह साल से रिलेशनशिप में थे। अब युवक की शादी उसके परिजनों ने जनपद के ही एक गांव में तय कर दी। जैसे ही इसकी भनक प्रेमिका को लगी तो वह बुधवार को अपने भाई के साथ चांदीनगर थाने पहुंच गई और पुलिस से लिखित में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने युवक व उसके परिजनों को थाने बुलाया और दोनों पक्षों से वार्ता की। लगभग तीन घंटे तक थाने में हंगामा चलता रहा लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस दौरान प्रेमिका ने प्रेमी को खूब खरी-खोटी सुनाई, लेकिन समझौता नहीं होने पर पुलिस ने घटना शाहदरा की होने के कारण युवती को लौटा दिया।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें