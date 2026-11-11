युवती के हंगामे पर रुका निकाह, दुल्हन पक्ष ने भी किया शादी से इनकार

यूपी के बिजनौर में युवती ने हंगामा कर निकाह रुकवा दिया। युवती ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताया। काफी देर चले हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष ने भी निकाह से इनकार कर दिया। बाद में बारात बिना दुल्हन बैरंग लौट गई।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नहटौर के गांव मंडौरा में मंगलवार शाम निकाह की रस्मों से पहले शादी समारोह में पहुंची युवती ने हंगामा कर निकाह रुकवा दिया। युवती ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताया। काफी देर चले हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष ने भी निकाह से इनकार कर दिया। बाद में बारात बिना दुल्हन बैरंग लौट गई।

गांव में मंगलवार शाम बारात पहुंची थी। खाने के बाद निकाह की तैयारी शुरू हो गई थी। निकाह की रस्में शुरू होने से पहले ही एक युवती निकाह समारोह में पहुंच गई। युवती ने दावा किया कि दूल्हे से उसका चार साल पहले निकाह हुआ था। बिना तलाक और बिना सहमति के दूल्हे का दूसरा निकाह कराया जा रहा है। संयोग यह भी रहा कि जिस युवती से निकाह हो रहा था उसका नाम और युवती, दोनों का नाम एक ही था। युवती के हंगामे की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और मामला शांत कराया।

पुलिस तीनों पक्षों को थाने ले गई। थाने में हुई वार्ता के दौरान युवती और दूल्हे पक्ष में आर्थिक लेनदेन के बाद समझौता हो गया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने भी निकाह करने से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष पर झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। काफी समझाने के बाद भी दुल्हन पक्ष नहीं माना। रात में बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। पुलिस के अनुसार किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तीनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है।