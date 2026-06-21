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डांस को लेकर घरातियों से भिड़े बाराती; दूल्हे ने भागकर बचाई जान, बवाल के बाद शादी हुई

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मऊ/बांदा
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बांदा के मऊ थाना क्षेत्र के मैदाना गांव में शादी के दौरान शराब के नशे में डांस को लेकर बारातियों और घरातियों में विवाद हो गया। मारपीट में छह बाराती घायल हो गए, जिनमें एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

डांस को लेकर घरातियों से भिड़े बाराती; दूल्हे ने भागकर बचाई जान, बवाल के बाद शादी हुई

बांदा जिले के मऊ थाना क्षेत्र के मैदाना गांव में शुक्रवार की आधी रात के समय शराब के नशे में डांस कर रहे बारातियों से घरातियों का विवाद हो गया। नोकझोंक के बाद मारपीट शुरु हो गई। गांव के लोगों ने लाठी-डंडे लेकर बरातियों को दौड़ा लिया। उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में छह बाराती गंभीर रुप से घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर एक बाराती को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने पांच नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बेलहा निवासी कालिंद्री निषाद के बेटे विजय की बारात शुक्रवार को मैदाना गांव के रहने वाले उस्सू निषाद के यहां आई थी। विजय की शादी उस्सू की बेटी शोभा के साथ होनी तय थी। बारात आने के बाद घरातियों ने स्वागत सत्कार किया। इसके बाद वैवाहिक रस्मों की शुरुआत हुई।

डांस को लेकर घरातियों से भिड़े बाराती

बताते हैं कि आधी रात करीब डेढ़ बजे शराब के नशे में डांस को लेकर घरातियों से बारातियों का विवाद हो गया। मामूली बातचीत व नोकझोंक के बाद गालीगलौज होने लगी। इसी बीच घरातियों की तरफ से कुछ ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए। दोनो पक्षों में मारपीट शुरु हो गई। घरातियों ने लाठी-डंडे लेकर बरातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरु कर दिया। जिससे दूल्हा समेत अन्य बाराती जान बचाकर इधर-उधर भागे। मारपीट के दौरान हमलावरों ने बारातियों के वाहनों को भी क्षति पहुंचाई। गांव के कुछ लोगों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। सूचना पाकर मौके में पहुंची पुलिस ने माहौल शांत कराया। मारपीट में बारात पक्ष के 18 वर्षीय श्यामलाल निषाद निवासी बरहा कोटरा, 17 वर्षीय छोटू पुत्र आनंदी प्रसाद, 24 वर्षीय गया प्रसाद, 32 वर्षीय राममोहन दूल्हे का भाई 29 वर्षीय सूरज निवासी बेलहा गंभीर रुप से घायल हो गए।

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बवाल के शांत होने के बाद शादी की रस्में

सभी घायलों को सीएचसी में दाखिल कराया। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने श्यामलाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव का कहना है कि शराब के नशे में डांस को लेकर बारातियों व घरातियों के बीच मारपीट हुई है। बाद में मामला शांत कराया गया। माहौल शांत होने पर शादी की सभी रस्में पूरी की गई। बारात पक्ष के घायल राममोहन की तहरीर पर मैदाना निवासी शिवराज, रामू उर्फ रामचंद्र, विजय, पवन, साहिल के अलावा कुछ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मारपीट, बलवा, गंभीर रुप से चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझाइश के बाद शेष वैवाहिक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए।

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