शादी में उड़ते ड्रोन पर बाराती ने चलाई गोली; निशाना चूकने से पहलवान की मौत, मातम पसरा

फतेहपुर के गाजीपुर क्षेत्र के लमेहटा गांव में शादी समारोह के दौरान ड्रोन कैमरे पर निशाना साधकर की गई हर्ष फायरिंग में गोली लोगों को लग गई। हादसे में पहलवान धीरज निषाद की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए। पुलिस ने आरोपी सुमित तिवारी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमेहटा गांव में रविवार देर रात एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया, जब हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से एक पहलवान की मौत हो गई और चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना द्वारचार की रस्म के दौरान हुई, जब बारात पहुंचने के बाद विवाह की रस्में चल रही थीं। गोली चलने के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि लमेहटा गांव निवासी कल्लू की भांजी प्रियंका की शादी देवान का पुरवा निवासी जितेंद्र सिंह के साथ हो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी गांव जमोहे निवासी सुमित तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी अपनी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक लेकर समारोह में मौजूद था।

ड्रोन पर गोली चलाई, निशाना चूकने से पहलवान की मौत द्वारचार के समय ऊपर उड़ रहे ड्रोन कैमरे को निशाना बनाकर उसने फायर कर दिया। हालांकि, निशाना चूक गया और कारतूस के छर्रे सामने खड़े लोगों को जा लगे। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र के औगासी गांव निवासी 50 वर्षीय पहलवान धीरज निषाद, लमेहटा निवासी कामता रैदास तथा बारात पक्ष से आए हरिपाल, राहुल और जगतपाल शामिल थे। सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाजीपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने धीरज निषाद को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार घायलों को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है।