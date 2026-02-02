निकाह की खुशियां मातम में बदलीं; बहन की विदाई से पहले भाई ने खुदकुशी की, घर में मिली लाश

संक्षेप: संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र में बहन के निकाह की खुशियों के बीच 16 वर्षीय हमजा ने घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निकाह के बाद वह मां से चाबी लेकर घर गया था। कुछ देर बाद शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू की।

संभल जिले के रायसत्ती थाना क्षेत्र में रविवार रात बहन के निकाह की खुशियों में शरीक 16 वर्षीय किशोर ने अचानक घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त बहन की विदाई की तैयारी चल रही थी, उस वक्त घर में भाई का शव फंदे पर झूलता मिला। इस आत्मघाती कदम से शादी वाले घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

थाना क्षेत्र में शहर के मोहल्ला जगत निवासी मुकीम खान उर्फ चांद की बेटी शाजिया का निकाह रविवार शाम शहर के एक मैरिज हॉल में चल रहा था। निकाह और दावत का कार्यक्रम जारी था और परिवार खुशियों में डूबा हुआ था, तभी अचानक यह खुशी मातम में बदल गई। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद मुकीम खान का 16 वर्षीय बेटा हमजा अपनी मां शकीला से घर की चाबी लेकर घर पहुंचा और फांसी के फंदे पर झूल गया। कुछ समय बाद मोहल्ले के लोगों ने हमजा का शव फंदे से लटका देखा, तो उन्होंने परिजनों को सूचना दी।