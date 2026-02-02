Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWedding celebrations turn to mourning brother commits suicide before sister vidai in sambhal
निकाह की खुशियां मातम में बदलीं; बहन की विदाई से पहले भाई ने खुदकुशी की, घर में मिली लाश

निकाह की खुशियां मातम में बदलीं; बहन की विदाई से पहले भाई ने खुदकुशी की, घर में मिली लाश

संक्षेप:

संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र में बहन के निकाह की खुशियों के बीच 16 वर्षीय हमजा ने घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निकाह के बाद वह मां से चाबी लेकर घर गया था। कुछ देर बाद शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू की।

Feb 02, 2026 12:54 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, संभल
share Share
Follow Us on

संभल जिले के रायसत्ती थाना क्षेत्र में रविवार रात बहन के निकाह की खुशियों में शरीक 16 वर्षीय किशोर ने अचानक घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त बहन की विदाई की तैयारी चल रही थी, उस वक्त घर में भाई का शव फंदे पर झूलता मिला। इस आत्मघाती कदम से शादी वाले घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना क्षेत्र में शहर के मोहल्ला जगत निवासी मुकीम खान उर्फ चांद की बेटी शाजिया का निकाह रविवार शाम शहर के एक मैरिज हॉल में चल रहा था। निकाह और दावत का कार्यक्रम जारी था और परिवार खुशियों में डूबा हुआ था, तभी अचानक यह खुशी मातम में बदल गई। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद मुकीम खान का 16 वर्षीय बेटा हमजा अपनी मां शकीला से घर की चाबी लेकर घर पहुंचा और फांसी के फंदे पर झूल गया। कुछ समय बाद मोहल्ले के लोगों ने हमजा का शव फंदे से लटका देखा, तो उन्होंने परिजनों को सूचना दी।

सूचना मिलने पर परिजन घर पहुंचे और दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। इसी दौरान किसी ने पंजू सराय पुलिस चौकी को घटना की जानकारी दी। सूचना पर थानाध्यक्ष निशांत राठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उस समय परिजन शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रुकवाया। थानाध्यक्ष ने मामले की सूचना फॉरेंसिक टीम और उच्च अधिकारियों को दी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए।