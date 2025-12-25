वेब सीरीज 'यूपी 77' पूरी तरह काल्पनिक, विकास दुबे से कोई संबंध नहीं; और क्या बोले प्रोड्यूसर्स?

संक्षेप: वेब सीरीज 'यूपी 77' पूरी तरह काल्पनिक है। इसका विकास दुबे या उसके जीवन की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। यह बातें प्रोड्यूसर्स ने बताई है। कहानी और पात्र कल्पना पर आधारित हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति को दर्शाने का उनका कोई इरादा नहीं है।

कथित तौर पर गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित बताई जा रही वेब सीरीज ‘यूपी 77’ चर्चा में है। इस बीच प्रोड्यूसर्स ने कोर्ट को बताया है कि ‘यूपी 77’ पूरी तरह काल्पनिक रचना है और इसका विकास दुबे या उसके जीवन की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। निर्माताओं ने यह भी कहा कि कहानी और पात्र कल्पना पर आधारित हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति को दर्शाने का उनका कोई इरादा नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माताओं के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे इस संबंध में एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी जारी करें, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। कोर्ट ने फिलहाल वेब सीरीज की रिलीज पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्तर पर वेब सीरीज की रिलीज में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है।

यह मामला एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। रिचा की याचिका में कहा गया था कि यदि वेब सीरीज ‘यूपी 77’ को रिलीज किया गया तो इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और उन्हें मानसिक आघात व उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सीरीज की कहानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास दुबे के जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।