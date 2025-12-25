वेब सीरीज 'यूपी 77' पूरी तरह काल्पनिक, विकास दुबे से कोई संबंध नहीं; और क्या बोले प्रोड्यूसर्स?

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWeb series UP 77 is completely fictional, has no connection to Vikas Dubey; what else did the producers say?
वेब सीरीज 'यूपी 77' पूरी तरह काल्पनिक है। इसका विकास दुबे या उसके जीवन की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। यह बातें प्रोड्यूसर्स ने बताई है। कहानी और पात्र कल्पना पर आधारित हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति को दर्शाने का उनका कोई इरादा नहीं है।

Dec 25, 2025 06:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कथित तौर पर गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित बताई जा रही वेब सीरीज ‘यूपी 77’ चर्चा में है। इस बीच प्रोड्यूसर्स ने कोर्ट को बताया है कि ‘यूपी 77’ पूरी तरह काल्पनिक रचना है और इसका विकास दुबे या उसके जीवन की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। निर्माताओं ने यह भी कहा कि कहानी और पात्र कल्पना पर आधारित हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति को दर्शाने का उनका कोई इरादा नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माताओं के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे इस संबंध में एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी जारी करें, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। कोर्ट ने फिलहाल वेब सीरीज की रिलीज पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्तर पर वेब सीरीज की रिलीज में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है।

यह मामला एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। रिचा की याचिका में कहा गया था कि यदि वेब सीरीज ‘यूपी 77’ को रिलीज किया गया तो इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और उन्हें मानसिक आघात व उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सीरीज की कहानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास दुबे के जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।

कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी तय की है। उल्लेखनीय है कि विकास दुबे वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था। वह कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था।

Up News UP News Today Vikas Dubey
