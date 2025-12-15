वेब सीरीज में काम, खतरनाक नशे का कारोबार, पुलिस के हत्थे चढ़ा ‘द फैमिली मैन’ का को-स्टार
बड़े लोग सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल चुके हैं। एमडीएमए का नशा आगरा में भी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए आगरा में सूखा नशे का कारोबार करने वाले को पुलिस ने मुंबई से पकड़ा है। गिरफ्तार युवक कई वेब सीरीज में काम कर चुका है।
यूपी की आगरा पुलिस ने बेव सीरीज में काम करने वाले एक ऐसे कलाकार को पकड़ा है जो खतरनाक नशीले पदार्थ एमडीएमए की तस्करी और सप्लाई करता था। पकड़ा गया मान सिंह फर्जी और द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज में बतौर को-स्टार काम कर चुका है। मुंबई में ही रहने के दौरान आगरा में सूखे नशे का की सप्लाई यहां के युवाओं को करता था।
मान सिंह वैसे तो दिल्ली के राजौरी गार्डन का रहने वाला है। उसकी तलाश में जुटी एएनटीएफ को छानबीन में पता चला कि दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया है। वहां वेबसीरीज में काम करता है। उसे शुरू से फिल्मों में काम करने का चस्का था। छानबीन में पता चला कि आरोपित मान सिंह मुंबई के मरीना एनक्लेव बिल्डिंग मालवानी में रहता है। सूचना पर एएनटीएफ के उपनिरीक्षक विनोद कुमार टीम के साथ मुंबई पहुंचे। सहायक हीरो बनकर तस्करी करने वाले मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल, बड़े लोग सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल चुके हैं। एमडीएमए का नशा आगरा में भी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। उसके जरिए आगरा में भी सूखा नशा आया करता था। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसने वर्ष 2008 में मुंबई आकर फिल्मों में काम करने का सपना देखा था। इस दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसने उसे नशे की तस्करी का काम सिखाया। इस काम में अच्छी कमाई हो जाती थी। वह इसमें लिप्त हो गया। वर्तमान में आरोपित मादक पदार्थ एमडीएमए का बड़ा तस्कर बन गया।
एएनटीएफ आगरा यूनिट आरोपित से पूछताछ में यह पता लगा रही है कि वह आगरा में किसे माल दिया करता था। अभी तक कितना माल भेज चुका है। नशे की तस्करी से कमाई रकम से उसने क्या-क्या संपत्ति जुटाई है। पिछले दिनों आगरा में भी एमडीएमए बेचने के आरोप में दो युवकों को पकड़ा गया था। उसने यह बताया था कि वे दिल्ली से माल लेकर आया करते थे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें