वेब सीरीज में काम, खतरनाक नशे का कारोबार, पुलिस के हत्थे चढ़ा ‘द फैमिली मैन’ का को-स्टार

संक्षेप: बड़े लोग सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल चुके हैं। एमडीएमए का नशा आगरा में भी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए आगरा में सूखा नशे का कारोबार करने वाले को पुलिस ने मुंबई से पकड़ा है। गिरफ्तार युवक कई वेब सीरीज में काम कर चुका है।

यूपी की आगरा पुलिस ने बेव सीरीज में काम करने वाले एक ऐसे कलाकार को पकड़ा है जो खतरनाक नशीले पदार्थ एमडीएमए की तस्करी और सप्लाई करता था। पकड़ा गया मान सिंह फर्जी और द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज में बतौर को-स्टार काम कर चुका है। मुंबई में ही रहने के दौरान आगरा में सूखे नशे का की सप्लाई यहां के युवाओं को करता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मान सिंह वैसे तो दिल्ली के राजौरी गार्डन का रहने वाला है। उसकी तलाश में जुटी एएनटीएफ को छानबीन में पता चला कि दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया है। वहां वेबसीरीज में काम करता है। उसे शुरू से फिल्मों में काम करने का चस्का था। छानबीन में पता चला कि आरोपित मान सिंह मुंबई के मरीना एनक्लेव बिल्डिंग मालवानी में रहता है। सूचना पर एएनटीएफ के उपनिरीक्षक विनोद कुमार टीम के साथ मुंबई पहुंचे। सहायक हीरो बनकर तस्करी करने वाले मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया।

दरअसल, बड़े लोग सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल चुके हैं। एमडीएमए का नशा आगरा में भी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। उसके जरिए आगरा में भी सूखा नशा आया करता था। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसने वर्ष 2008 में मुंबई आकर फिल्मों में काम करने का सपना देखा था। इस दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसने उसे नशे की तस्करी का काम सिखाया। इस काम में अच्छी कमाई हो जाती थी। वह इसमें लिप्त हो गया। वर्तमान में आरोपित मादक पदार्थ एमडीएमए का बड़ा तस्कर बन गया।