UP Weather: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, सर्दी बढ़ेगी; हल्के कोहरे की शुरुआत

संक्षेप: चार और पांच नवंबर को दोनों संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तीन नवंबर के लिए पश्चिमी और पूर्वी संभाग में कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है।

Mon, 3 Nov 2025 09:24 AMAjay Singh हिटी, लखनऊ/ बरेली/ आगरा
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम बदल सकता है। पश्चिमी-उत्तर हवा की वजह से सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। कई जिलों में दिन में धूप खिलेगी लेकिन तीन से चार नवंबर तक महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) के आने की संभावना है। इसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड का अहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तीन नवम्बर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश् संभाग में मौसम शुष्क रहने और कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है।

चार और पांच नवंबर को दोनों संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान आम तौर पर साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तीन नवंबर के लिए पश्चिमी और पूर्वी संभाग में कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है।

आगरा में कल बारिश के आसार

ताजनगरी आगरा का मौसम पलटने में अब एक दिन की देरी है। मंगलवार को हल्की हवा के साथ बारिश के आसार है। ऐसा होने पर तापमान में गिरावट आएगी। गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को 24 घंटों के अंदर एक या अधिक बार बारिश के आसार हैं। इस दौरान हल्की तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ में बिजली गरजने या गिरने की आशंका भी है। लिहाजा बारिश होने पर खुले में निकलना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों, गिरासू भवन या दीवार के पास खड़ा होना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बारिश के बाद तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।

इधर, रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहकर 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक होकर 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 दर्ज किया गया।

बरेली में दिन के साथ ही गिरा रात का पारा, सुबह छाई धुंध

मौसम में ठंड का असर बढ़ने लगा है। दिन के साथ ही अब रात का पारा भी नीचे आ रहा है। रविवार को सुबह हल्की धुंध छाई रही। पूरा दिन हल्की धूप निकली रही और शाम होते ही एक बार फिर धुंध छा गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले दो-तीन दिन तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। रविवार को सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। सुबह हल्की धुंध के साथ ही हवा भी चली। इसके चलते मौसम में ठंड का अहसास बढ़ गया है। रविवार को दिन में हल्की धूप निकली रही। दिन के साथ ही रात में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रात में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
