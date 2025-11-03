UP Weather: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, सर्दी बढ़ेगी; हल्के कोहरे की शुरुआत

संक्षेप: चार और पांच नवंबर को दोनों संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तीन नवंबर के लिए पश्चिमी और पूर्वी संभाग में कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम बदल सकता है। पश्चिमी-उत्तर हवा की वजह से सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। कई जिलों में दिन में धूप खिलेगी लेकिन तीन से चार नवंबर तक महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) के आने की संभावना है। इसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड का अहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तीन नवम्बर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश् संभाग में मौसम शुष्क रहने और कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है।

आगरा में कल बारिश के आसार ताजनगरी आगरा का मौसम पलटने में अब एक दिन की देरी है। मंगलवार को हल्की हवा के साथ बारिश के आसार है। ऐसा होने पर तापमान में गिरावट आएगी। गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को 24 घंटों के अंदर एक या अधिक बार बारिश के आसार हैं। इस दौरान हल्की तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ में बिजली गरजने या गिरने की आशंका भी है। लिहाजा बारिश होने पर खुले में निकलना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों, गिरासू भवन या दीवार के पास खड़ा होना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बारिश के बाद तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।

इधर, रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहकर 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक होकर 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 दर्ज किया गया।