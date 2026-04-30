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UP Rain: वेस्ट यूपी में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे; चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत

Apr 30, 2026 10:05 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, मेरठ
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पश्चिमी यूपी में बीते कुछ दिनों से छुटपुट बूंदाबांदी और तेज धूप के बीच गुरुवार को दोपहर बाद मौसम ने पूरी तरह से अपना रंग बदल लिया। काले घने बादलों के साथ दिन में अंधेरा छा गया और शाम होते-होते आंधी और बारिश ने दस्तक दे दी। 

UP Rain: वेस्ट यूपी में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे; चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत

UP Weather: बीते कुछ दिनों से छुटपुट बूंदाबांदी और तेज धूप के बीच गुरुवार को दोपहर बाद मौसम ने पूरी तरह से अपना रंग बदल लिया। काले घने बादलों के साथ दिन में अंधेरा छा गया और शाम होते-होते आंधी और बारिश ने दस्तक दे दी। वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में 30-60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी के साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। मेरठ में रात में बारिश हुई जबकि अन्य हिस्सों में शाम के वक्त बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई।

आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में व्यापक गिरावट हुई है। आज दिन में बादल, धूप और छुटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि वेस्ट यूपी में आंधी-बारिश का यह दौर छह मई तक रुक-रुककर जारी रहने के आसार हैं। तीन मई के बाद फिर से वेस्ट यूपी में मध्यम से तेज बारिश एवं आंधी दस्तक दे सकती है। इससे गर्मी पर ब्रेक जारी रहेगा।

मेरठ में अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमश: 34.7 एवं 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बुधवार के सापेक्ष दिन में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई जबकि रात में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। बावजूद इसके दिन में तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ जबकि रात में 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक। एक्यूआई 237 के साथ मेरठ प्रदेश का सबसे प्रदूषित और देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा।

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बागपत से बुलंदशहर में आंधी, बरसे बादल

बुलंदशहर में दुपहर बाद तेज आंधी के चलते कई स्थानों पर होर्डिंग्स उखड़ गए और पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर आ गिरीं। सिकंदराबाद और खुर्जा में ओलावृष्टि हुई। खुर्जा में पेड़ गिरने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। बागपत में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश के साथ करीब आधे घंटे ओलावृष्टि भी हुई। बारिश से दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सिसाना गांव के पास जलभराव होने से चालकों को परेशानी हुई।

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80 से अधिक गांव एवं शहर में आंधी से बिजली गुल रही। आंधी-ओलावृष्टि से आम बागानों को नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर में शाम चली तेज आंधी और बारिश ने जिले की बिजली आपूर्ति को ठप कर दी। हाइटेंशन लाइनों में ब्रेकडाउन होने से 110 बिजलीघर बंद रहे और आपूर्ति प्रभावित रही। बिजनौर में गुरुवार की शाम मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज धूलभरी आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हेा गया।

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4 मई से फिर बदलेगा मौसम

4 मई से लेकर 6 मई तक मौसम भी से खराब रहने की संभावना है। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात/झोंकेदार हवा (40 से बढ़कर 60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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