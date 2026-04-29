यूपी में मौसम का यूटर्न, लखनऊ-कानपुर समेत 17 जिलों में हल्की बारिश, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने लखनऊ और कानपुर समेत 17 जिलों में ओलावृष्टि और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, आगरा और अयोध्या सहित 40 से अधिक जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों के लिए 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट जारी किया है। विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, लखनऊ, कानपुर और आसपास के 17 जिलों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
लखनऊ में गर्मी से राहत
लखनऊ में बुधवार की दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। बादलऔर धूलभरी आंधी से अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इससे दोपहर में ही पारा कल के मुकाबले छह डिग्री तक गिरकर 37 पर पहुंच गया। इससे पहले तेज धूप निकली और लोग गर्मी से परेशान रहे। पिछले कई दिनों से गर्मी ने यहां के लोगों को परेशान कर रखा था। लखनऊ के साथ आसपास का मौसम भी बदलने लगा है।
इन जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट': ओले गिरने की चेतावनी
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मध्य भाग के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, उन्नाव, औरैया, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं/आंधी चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ओले गिर सकते हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी लेकिन खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
40 से अधिक जिलों में 'येलो अलर्ट': गरज-चमक के साथ बारिश
प्रदेश के एक बड़े हिस्से में हल्की बारिश और गरज-चमक का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। यहां 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इनमें पश्चिमी और मध्य यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज के साथ ही पूर्वी और तराई क्षेत्र के प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी के साथ ही: बरेली, पीलीभीत, बदायूं, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर।शामिल हैं।
सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है:
आकाशीय बिजली: गर्जना के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली के खंभों से दूर रहें।
किसान भाई: ओलावृष्टि की चेतावनी को देखते हुए कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें।
यातायात: तेज आंधी के दौरान दृश्यता कम हो सकती है और पेड़ गिरने का खतरा रहता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।