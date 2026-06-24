Weather Update: पूर्वी यूपी में 12 दिन लेट मानसून, 3 दिन आसमान से बरसेगी आग; फिर बदलेगा मौसम

बिहार के मानचित्र पर मानसून की स्थिति बेहतर दिखने से उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी राहत महसूस की है। अब इतना तय है कि यूपी में जून में ही मानसून की बारिश होगी। इससे चिंता में डूबे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी की ताजा बिहार की रिपोर्ट यूपी के लिए सकारात्मक है।

UP Weather Update : पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून 12 दिन लेट हो गया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मानसून पूर्वी यूपी में 12 दिन की देरी से 28 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। वैसे जिस समय बादल गरजने चाहिए उस समय सूरज आग बरसा रहा है। इसकी वजह बिहार में अटका मानसून रहा है। हालांकि अब बिहार में ठहरे मानसून में हलचल शुरू हो गई है और दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे सरक रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार तक हीटवेव का असर रहेगा। शनिवार की शाम से बादल छा सकते हैं। रविवार के बाद मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।

उधर, मानसून में देरी से दिन में सूरज की किरणें आग बरसा रही हैं। गोरखपुर में सोमवार को हुई हल्की बारिश का असर मंगलवार को नहीं दिखा। मंगलवार को गर्मी से लोग बेहाल दिखे। बुधवार से शुक्रवार तक पूर्वी यूपी में हीटवेव बनी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हवा में नमी अधिक है, जिससे हीट इंडेक्स 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है।

बिहार से खिसकेंगे तो यूपी में बरसेंगे मानसून बिहार में मानसून मंगलवार से सक्रिय हो गया है। यहां ठहरा मानसून अब आगे खिसकेगा तो यूपी में बरसेगा। बुधवार को यह यूपी के सीमावर्ती पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तक पहुंचेगा। कानपुर में मानसून पूर्व बौछारें 25 या 26 से पड़ सकती हैं।

दक्षिण पश्चिमी मानसून की बिहार में मंगलवार को प्रगति अच्छी रही। मानसून ने यूपी के पास के कुछ जिलों को छोड़ शेष बिहार को घेर लिया। यहां 29 तक बारिश का यलो अलर्ट घोषित किया गया है जिसमें 25 और 26 को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यह यूपी के सीमावर्ती जनपदों तक को प्रभावित करेगा। बिहार से मानसून के खिसकते ही प्रदेश में बारिश की उम्मीद जाग गई है। यहां विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिहार में अगर यह रफ्तार लगातार बनी रहती है तो 29 तक यह कानपुर में भी पूरी तरह पहुंच जाएगा।