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Weather Update: पूर्वी यूपी में 12 दिन लेट मानसून, 3 दिन आसमान से बरसेगी आग; फिर बदलेगा मौसम

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुर/ कानपुर
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बिहार के मानचित्र पर मानसून की स्थिति बेहतर दिखने से उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी राहत महसूस की है। अब इतना तय है कि यूपी में जून में ही मानसून की बारिश होगी। इससे चिंता में डूबे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी की ताजा बिहार की रिपोर्ट यूपी के लिए सकारात्मक है।

Weather Update: पूर्वी यूपी में 12 दिन लेट मानसून, 3 दिन आसमान से बरसेगी आग; फिर बदलेगा मौसम

UP Weather Update : पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून 12 दिन लेट हो गया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मानसून पूर्वी यूपी में 12 दिन की देरी से 28 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। वैसे जिस समय बादल गरजने चाहिए उस समय सूरज आग बरसा रहा है। इसकी वजह बिहार में अटका मानसून रहा है। हालांकि अब बिहार में ठहरे मानसून में हलचल शुरू हो गई है और दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे सरक रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार तक हीटवेव का असर रहेगा। शनिवार की शाम से बादल छा सकते हैं। रविवार के बाद मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।

उधर, मानसून में देरी से दिन में सूरज की किरणें आग बरसा रही हैं। गोरखपुर में सोमवार को हुई हल्की बारिश का असर मंगलवार को नहीं दिखा। मंगलवार को गर्मी से लोग बेहाल दिखे। बुधवार से शुक्रवार तक पूर्वी यूपी में हीटवेव बनी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हवा में नमी अधिक है, जिससे हीट इंडेक्स 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है।

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बिहार से खिसकेंगे तो यूपी में बरसेंगे मानसून

बिहार में मानसून मंगलवार से सक्रिय हो गया है। यहां ठहरा मानसून अब आगे खिसकेगा तो यूपी में बरसेगा। बुधवार को यह यूपी के सीमावर्ती पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तक पहुंचेगा। कानपुर में मानसून पूर्व बौछारें 25 या 26 से पड़ सकती हैं।

दक्षिण पश्चिमी मानसून की बिहार में मंगलवार को प्रगति अच्छी रही। मानसून ने यूपी के पास के कुछ जिलों को छोड़ शेष बिहार को घेर लिया। यहां 29 तक बारिश का यलो अलर्ट घोषित किया गया है जिसमें 25 और 26 को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यह यूपी के सीमावर्ती जनपदों तक को प्रभावित करेगा। बिहार से मानसून के खिसकते ही प्रदेश में बारिश की उम्मीद जाग गई है। यहां विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिहार में अगर यह रफ्तार लगातार बनी रहती है तो 29 तक यह कानपुर में भी पूरी तरह पहुंच जाएगा।

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यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी नमी बंगाल की खाड़ी से आ रही है और पूर्वी हवा की स्थिति क्या है। बिहार के मानचित्र पर मानसून की स्थिति बेहतर दिखने से यूपी ने राहत की सांस ली है। अब इतना तय है कि यूपी जून में ही मानसून की बारिश देख सकेगा। इससे खासतौर से चिंता में डूबे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी की ताजा बिहार की रिपोर्ट यूपी के लिए सकारात्मक है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि मानसून अब यूपी की सीमा से दूर नहीं है। वैसे भी मानसून की कोई सीमा नहीं होती। अनुकूल स्थितियां मिलते ही यह गति से लांघ जाती हैं। मानसून के अलर्ट को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कानपुर में 25 या 26 जून तक बारिश शुरू हो सकती है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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