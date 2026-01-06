Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsweather update mercury drops by four degrees in eastern up yellow alert issued for the next three days
Weather Update: पूर्वी यूपी में चार डिग्री लुढ़का पारा, अगले तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

Weather Update: पूर्वी यूपी में चार डिग्री लुढ़का पारा, अगले तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

संक्षेप:

पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा में बदलाव आया है, जिससे पूर्वी यूपी में कोहरे की तीव्रता कम हुई है। फिर भी, ठंडी हवाओं का प्रवाह जारी है। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान चार से छह डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16-19 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। 

Jan 06, 2026 02:14 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर/ मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान ने चार डिग्री सेल्सियस का गोता लगाया, इसकी वजह से गलन से लोग परेशान रहे। हालांकि दिन में सूरज निकलने से राहत मिली। उधर, हवा के रुख में बदलाव से कोहरे के घनत्व में कुछ कमी आई। मौसम विभाग ने आगामी गुरुवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि मंगलवार-बुधवार के लिए पहले जारी आरेंज अलर्ट को येलो में तब्दील कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोमवार को रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री लुढ़ककर पांच डिग्री सेल्सियस पर ठहर गया। यह सामान्य से 4.1 डिग्री कम था। अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम था। दिन के तापमान में पिछले 24 घंटों के मुकाबले करीब तीन डिग्री का इजाफा जरूर हुआ। लेकिन कोहरे की चपेट में रहने से यह राहत नाकाफी साबित हुई। सुबह-शाम विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही।

ये भी पढ़ें:बरेली-शामली के बाद अब इस जिले में भी 12 वीं तक छुट्टी, कहां-कहां बंद हुए स्कूल

मौसम वैज्ञानिक केसी पाण्डेय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा में बदलाव आया है, जिससे कोहरे की तीव्रता कम हुई है। फिर भी, ठंडी हवाओं का प्रवाह जारी है। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान चार से छह डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16-19 डिग्री के आसपास हो सकता है। येलो अलर्ट के तहत लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मुरादाबाद मंडल में कोहरा, शीतलहर और गलन

उधर, नए साल की शुरुआत के साथ ही मुरादाबाद मंडल में भी कड़ाके की ठंड ने पूरे जोर से दस्तक दे दी है। रामपुर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद, चारों जिलों में सोमवार को सुबह घना कोहरा, दिनभर सर्द हवा और गलन भरी ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई इलाकों में दोपहर बाद धूप तो निकली, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं होने से ठंड से राहत नहीं मिल सकी। मंडल के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सिमटा रहा।

रामपुर जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। दोपहर में कोहरा छंटा जरूर, लेकिन गलन बनी रही। बीच-बीच में धूप के दर्शन हुए, मगर उसका असर न के बराबर रहा। सर्द हवा के चलते लोग दिनभर ठिठुरते रहे। जिले का अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अमरोहा में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन सर्द हवा ने परेशानी बढ़ाए रखी। मौसम साफ रहने के कारण किसान खेतों में जुटे दिखे और बाजारों में भी सामान्य चहल-पहल रही। यहां न्यूनतम तापमान आठ और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संभल में भी सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जो धीरे-धीरे छंटा और सुबह नौ बजे तक मौसम साफ हो गया। दस बजे के बाद धूप निकली, लेकिन बादलों की आवाजाही के कारण धूप का असर कमजोर रहा। हल्की धूप में बच्चे मैदानों और पार्कों में खेलते नजर आए, जबकि बुजुर्ग धूप सेंकते दिखे। हालांकि दोपहर बाद शीतलहर और गलन ने फिर से लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। शाम होते ही बाजारों में भीड़ कम हो गई। जिले का न्यूनतम तापमान 8.0 और अधिकतम 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

ये भी पढ़ें:UP SIR: आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, नाम न होने पर करना होगा ये काम

दूसरी तरफ मुरादाबाद में सोमवार को मध्याह्न के बाद घने कोहरे की चादर छंटने पर धूप तो चमकी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं होने से गलन हावी रही। मद्धम धूप के बीच पुरवा हवा के झोंकों ने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया। नए साल की शुरुआत से ही धूप नहीं निकलने के कारण दिन के समय भी बेतहाशा ठंड पड़ रही है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के कारण जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी धूप में खास गर्माहट की संभावना नहीं है।

जनवरी के पहले पखवाड़े में ठंड रहती है चरम पर

राजकीय मौसम वेधशाला मुरादाबाद के प्रभारी निसार अहमद अंसारी के अनुसार, जनवरी का पहला और दूसरा सप्ताह आमतौर पर कड़ाके की ठंड वाला होता है। कई बार लगातार धूप नहीं निकलने से ठंड अधिक महसूस होती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कभी-कभी बादल छा जाने पर रात के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन दिन की गलन बनी रहती है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Weather News UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |