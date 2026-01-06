Weather Update: पूर्वी यूपी में चार डिग्री लुढ़का पारा, अगले तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा में बदलाव आया है, जिससे पूर्वी यूपी में कोहरे की तीव्रता कम हुई है। फिर भी, ठंडी हवाओं का प्रवाह जारी है। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान चार से छह डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16-19 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है।

Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान ने चार डिग्री सेल्सियस का गोता लगाया, इसकी वजह से गलन से लोग परेशान रहे। हालांकि दिन में सूरज निकलने से राहत मिली। उधर, हवा के रुख में बदलाव से कोहरे के घनत्व में कुछ कमी आई। मौसम विभाग ने आगामी गुरुवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि मंगलवार-बुधवार के लिए पहले जारी आरेंज अलर्ट को येलो में तब्दील कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोमवार को रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री लुढ़ककर पांच डिग्री सेल्सियस पर ठहर गया। यह सामान्य से 4.1 डिग्री कम था। अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम था। दिन के तापमान में पिछले 24 घंटों के मुकाबले करीब तीन डिग्री का इजाफा जरूर हुआ। लेकिन कोहरे की चपेट में रहने से यह राहत नाकाफी साबित हुई। सुबह-शाम विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही।

मौसम वैज्ञानिक केसी पाण्डेय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा में बदलाव आया है, जिससे कोहरे की तीव्रता कम हुई है। फिर भी, ठंडी हवाओं का प्रवाह जारी है। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान चार से छह डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16-19 डिग्री के आसपास हो सकता है। येलो अलर्ट के तहत लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मुरादाबाद मंडल में कोहरा, शीतलहर और गलन उधर, नए साल की शुरुआत के साथ ही मुरादाबाद मंडल में भी कड़ाके की ठंड ने पूरे जोर से दस्तक दे दी है। रामपुर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद, चारों जिलों में सोमवार को सुबह घना कोहरा, दिनभर सर्द हवा और गलन भरी ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई इलाकों में दोपहर बाद धूप तो निकली, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं होने से ठंड से राहत नहीं मिल सकी। मंडल के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सिमटा रहा।

रामपुर जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। दोपहर में कोहरा छंटा जरूर, लेकिन गलन बनी रही। बीच-बीच में धूप के दर्शन हुए, मगर उसका असर न के बराबर रहा। सर्द हवा के चलते लोग दिनभर ठिठुरते रहे। जिले का अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अमरोहा में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन सर्द हवा ने परेशानी बढ़ाए रखी। मौसम साफ रहने के कारण किसान खेतों में जुटे दिखे और बाजारों में भी सामान्य चहल-पहल रही। यहां न्यूनतम तापमान आठ और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संभल में भी सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जो धीरे-धीरे छंटा और सुबह नौ बजे तक मौसम साफ हो गया। दस बजे के बाद धूप निकली, लेकिन बादलों की आवाजाही के कारण धूप का असर कमजोर रहा। हल्की धूप में बच्चे मैदानों और पार्कों में खेलते नजर आए, जबकि बुजुर्ग धूप सेंकते दिखे। हालांकि दोपहर बाद शीतलहर और गलन ने फिर से लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। शाम होते ही बाजारों में भीड़ कम हो गई। जिले का न्यूनतम तापमान 8.0 और अधिकतम 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दूसरी तरफ मुरादाबाद में सोमवार को मध्याह्न के बाद घने कोहरे की चादर छंटने पर धूप तो चमकी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं होने से गलन हावी रही। मद्धम धूप के बीच पुरवा हवा के झोंकों ने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया। नए साल की शुरुआत से ही धूप नहीं निकलने के कारण दिन के समय भी बेतहाशा ठंड पड़ रही है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के कारण जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी धूप में खास गर्माहट की संभावना नहीं है।