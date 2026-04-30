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यूपी में आज फिर आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में अगले तीन घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज

Apr 30, 2026 10:06 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में आज फिर मौसम विभाग ने आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, कानपुर और चित्रकूट समेत 15 जिलों में ओले गिरने की संभावना है, जबकि लखनऊ, वाराणसी और आगरा समेत 30 से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

यूपी में आज फिर आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में अगले तीन घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। कल यानी बुधवार को हुई आंधी बारिश और ओलावृष्टि की तरह आज फिर उसी तरह का बदलाव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले तीन घंटों के में आंधी और बारिश के साथ ओला गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, कानपुर और चित्रकूट समेत कई जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) की प्रबल संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार मौसम में परिवर्तन से प्रदेश के मध्यवर्ती व पूर्वांचल के इलाकों में तापमान में 24 घण्टों के दौरान 2-4 डिग्री की गिरावट आएगी। मई के आरम्भिक 2-3 दिनों के दौरान तापमान फिर 3-5 डिग्री बढ़ेगा। इसके बाद 4-5 मई को अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रादेशिक वर्षा में फिर से बढ़ोतरी होगी।

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मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में यहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चल सकती है। प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और औरैया में ओलावृष्टि की आशंका जताई है।

पूर्वांचल में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में हल्की बारिश और गरज-चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कुछ जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ मध्यम वर्षा और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। यहां 30-40 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

पश्चिमी यूपी में इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, रामपुर के साथ ही लखनऊ, कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है।मौसम विभाग ने 'Warning Area' मैप के जरिए लोगों को सतर्क रहने को कहा है।

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कई जगह गिरे ओले, पेड़ टूटने से कहीं सड़क मार्ग बाधित हुआ तो कई ट्रेनें रुकीं

इससे पहले बुधवार को भी मौसम ने लोगों को परेशान किया। पश्चिमी विक्षोभ और सूबे के पूर्वी हिस्से के ऊपर हवा की चक्रवाती परिस्थितियों से कई जिलों में आंधी-बारिश ने कहर बरपाया। इससे प्रदेश में 14 लोगों की जान चली गई। इनमें से चार लोगों की जान पूर्वांचल और एक की प्रयागराज में गई। अवध क्षेत्र के अलग-अलग जिलों में नौ लोगों की मौत हो गई। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में कहीं पेड़ टूटने से सड़क मार्ग बाधित हुआ तो कहीं ट्रेनें रुक गईं। तार और खंभे टूटने से बिजली व्यवस्था तार-तार हो गई। दूसरी ओर तपिश का सिलसिला भी दक्षिण के जिलों में जारी रहा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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