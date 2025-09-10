UP Rain: मौसम ने फिर लिया यू टर्न, कल से इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी आई है लेकिन गुरुवार से पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर समेत आस-पास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

यूपी में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी आई है लेकिन गुरुवार से पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 सितंबर को कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर समेत आस-पास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो मॉनसूनी ट्रफ लाइन यूपी की ओर खिसक रही है। जिस कारण तराई के दो जिलों में मानसूनी बारिश होने के आसार हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, ललितपुर और सोनभद्र के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 11 सितंबर पूर्वी में वहीं, 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। इसके बाद 15 और 16 को बदरा बरसने की उम्मीद है। अगर पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान की बात करें तो उरई का सबसे अधिक 36.6 डिग्री रहा। इसके बाद कानपुर 35.6 डिग्री और बहराइच का 35.4 डिग्री रहा। वहीं, सबसे कम इटावा 24 डिग्री, बाराबंकी, 25 डिग्री और नजीबाबाद 25.2 डिग्री रहा।