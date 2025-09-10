Weather took a U turn again in UP heavy rain alert issued UP Rain: मौसम ने फिर लिया यू टर्न, कल से इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWeather took a U turn again in UP heavy rain alert issued

UP Rain: मौसम ने फिर लिया यू टर्न, कल से इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी आई है लेकिन गुरुवार से पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर समेत आस-पास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 10 Sep 2025 06:58 PM
share Share
Follow Us on
UP Rain: मौसम ने फिर लिया यू टर्न, कल से इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

यूपी में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी आई है लेकिन गुरुवार से पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 सितंबर को कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर समेत आस-पास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो मॉनसूनी ट्रफ लाइन यूपी की ओर खिसक रही है। जिस कारण तराई के दो जिलों में मानसूनी बारिश होने के आसार हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, ललितपुर और सोनभद्र के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 11 सितंबर पूर्वी में वहीं, 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। इसके बाद 15 और 16 को बदरा बरसने की उम्मीद है। अगर पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान की बात करें तो उरई का सबसे अधिक 36.6 डिग्री रहा। इसके बाद कानपुर 35.6 डिग्री और बहराइच का 35.4 डिग्री रहा। वहीं, सबसे कम इटावा 24 डिग्री, बाराबंकी, 25 डिग्री और नजीबाबाद 25.2 डिग्री रहा।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज, आगरा और शाहजहांपुर में उतरने लगा नदियों का पानी, बाढ़ से राहत नहीं

अयोध्या में सरयू खतरे के निशान के नीचे पहुंची

गोरखपुर-बस्ती मंडल की नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। सरयू नदी का जलस्तर अयोध्या में खतरे के निशान के नीचे पहुंच चुका है। वहीं तुर्तीपार में भी जलस्तर पिछले 24 घंटे में कम हुआ है। हालांकि तुर्तीपार में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं राप्ती और रोहिन नदी का जलस्तर भी कम हुआ है। मंगलवार की सुबह आठ बजे अयोध्या में सरयू का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 64 सेंटीमीटर कम हुआ है। यहां सरयू खतरे के निशान से आठ सेंटीमीटर नीचे बह रही है। तुर्तीपार में सरयू नदी का जलस्तर 27 सेंटीमीटर कम हुआ है। वहीं बर्डघाट में राप्ती नदी खतरे के निशान से 3.19 मीटर नीचे बह रही है, जबकि त्रिमुहानी घाट पर रोहिन खतरे के निशान से 4.26 मीटर नीचे बह रही है।

Lucknow UP Rain UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |