UP Weather: यूपी में जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, इस दिन होगी बारिश, अलर्ट जारी

मॉनसून का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। बिहार में मंगलवार से दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार तक यूपी से सटे पश्चिमी और पूर्वी चंपारण क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। यदि इसकी रफ्तार बनी रही तो 25 या 26 जून को बारिश हो सकती है।

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। बिहार में मंगलवार से मॉनसून सक्रिय हो गया है और अब इसके तेजी से आगे बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यदि मानसून की यही रफ्तार बनी रही तो 25 या 26 जून से यूपी के कई हिस्सों में मॉनसूनी बारिश की शुरुआत हो सकती है। खासकर पूर्वी और मध्य यूपी के जिलों के साथ कानपुर में भी इसी दौरान बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बिहार में मंगलवार को प्रगति अच्छी रही। मॉनसून ने यूपी के निकट के कुछ जिलों को छोड़ शेष बिहार को घेर लिया। बारिश का यलो अलर्ट घोषित किया गया है। जिसमें 25 और 26 को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यह यूपी के सीमावर्ती जनपदों तक को प्रभावित करेगा। बिहार से मानसून के खिसकते ही प्रदेश में बारिश की उम्मीद जाग गई है। यहां विशेषज्ञों का अनुमान है कि पड़ोसी राज्य में अगर यह रफ्तार लगातार बनी रहती है तो 25 या 26 को यह यूपी में दस्तक दे देगा। 29 तक यह कानपुर में भी पूरी तरह पहुंच जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी नमी बंगाल की खाड़ी से आ रही है और पूर्वी हवा की स्थिति क्या है।

बिहार के मानचित्र पर मानसून की स्थिति बेहतर दिखने से यूपी ने राहत की सांस ली है। अब इतना तय है कि यूपी जून में ही मानसून की बारिश देख सकेगा। इससे खासतौर से चिंता में डूबे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक अल नीनो के खतरे से किसान सहमे हुए हैं लेकिन आईएमडी की ताजा बिहार की रिपोर्ट यूपी के लिए सकारात्मक है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि मानसून अब यूपी की सीमा से बहुत दूर नहीं है। वैसे भी मॉनसून की कोई सीमा नहीं होती। अनुकूल स्थितियां मिलते ही यह गति से लांघ जाती हैं। बिहार में जारी अलर्ट को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि 25 या 26 जून तक प्रदेश में मॉनसून की बारिश शुरू हो सकती है। कानपुर में भी समय से पहले बारिश की संभावना है।