Hindi NewsUP NewsWeather in UP takes turn rain likely in several districts yellow alert issued

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 26 Sep 2025 06:43 PM
UP Rain: यूपी में मौसम ने ली करवट, इन जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी

यूपी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। एक दर्जन से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना कम है। जबकि पूर्वी और मध्य यूपी में बदरा बरसने की उम्मीद है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 25 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहा।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं, 26 से 2 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी का मौसम शुष्क रहा। जबकी पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि लखनऊ और आसपा के इलाकों में मौसम साफ रहेगा।

सरयू के जलस्तर में आई कमी कटान हुई तेज

संतकबीरनगर जिले में सरयू नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घटना शुरू हुआ तो कटान में काफी तेजी आ गई। तटवर्ती गांव के लोगों का कहना है कि शनिवार की रात से ही धीरे-धीरे सरयू का जलस्तर घटने लगा। जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर नीचे आ गया है। इससे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। इधर कुछ दिनों से सरयू के जलस्तर में कमी होने के साघ हो रही कटान ने तटवासियों की नींदें उड़ा दी हैं।

महाबांध के तटवर्ती गांव रामपुर, पड़रिया, नकहा, तेजपुर, भोतहा, नरायनपुर, छपरा मगर्वी, चपरा, गुलरिहा, गायघाट, ढोलबजा, कंचनपुर आदि गांवों के लोगों ने सरयू नदी के जल स्तर में कमी आने से राहत की सांस ली थी। वहीं पर अब कटान ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं हैं। सरयू नदी के बाढ़ के दिनों में प्रभावित रामदरस, राम सूरत, धर्मेंन्द्र, रतिराम, वंशराज, राजनाथ आदि का कहना है कि धान, परवल, पशुओं के चारे के लिए बोई गई चरी आदि डूब जाने से फसल खराब हो गई है।

