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UP में कल का मौसम: इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

By sandeep
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में बारिश का दौर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, अमरोहा और संभल समेत 24 जिलों में ऑरेंज, जबकि लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज और अमेठी सहित 31 जिलों में यलो अलर्ट है।

UP में कल का मौसम: इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

यूपी में बारिश की तीव्रता बढ़ने जा रही है। बंगाल की खाड़ी पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया। इससे नम हवा बंगाल की खाड़ी से उत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। इस मानसूनी प्रवाह के बढ़ने की गति को देखते हुए मौसम विभाग ने यूपी में 22 जुलाई तक कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा तो कई जगह भारी वर्षा का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। जिन 24 जिलों के लिए सोमवार की सुबह तक का ऑरेंज अलर्ट है, उनमें पूरब के गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और वेस्ट के अमरोहा, संभल शामिल हैं, साथ ही कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, लखनऊ, अमेठी समेत 31 जिलों के लिए यलो अलर्ट है।

झूमकर बरस रहा मानसून

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मानसूनी ट्रफ लाइन मौजूदा समय में मजबूत होकर अपनी सामान्य स्थिति के करीब श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, रांची एवं सागर द्वीप होते हुए उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बनी है। वहीं, रविवार की सुबह 8:30 बजे तक बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर सबसे अधिक 118.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रावस्ती के भिनगा में 79.4, हमीरपुर के राठ में 70, रामपुर के बिलासपुर में 68.9, चित्रकूट के मानिकपुर में 64, बहराइच के महसी में 62, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 60, अंबेडकरनगर के जलालपुर में 58.4 और महाराजगंज के त्रिमोहनी घाट पर 54.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, सुबह से शाम तक सबसे अधिक वर्षा 65.4 मिलीमीटर लखीमपुरखीरी में दर्ज की गई।

इन जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना

गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्रों में।

यहां भारी वर्षा की संभावना

कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, शामली, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, कासगंज एवं आसपास के क्षेत्रों में।

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