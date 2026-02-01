Hindustan Hindi News
UP News weather has changed again Uttar Pradesh clouds have gathered rain expected these districts until 4 February
यूपी में फिर बदला मौसम, बादलों ने डाला डेरा, चार फरवरी तक इन जिलों में हो सकती है बारिश

संक्षेप:

Feb 01, 2026 09:26 pm IST लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तरी पाकिस्तान और हरियाणा के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीती रात से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों ने डेरा डाल दिया और जमकर बरसात हुई, जिससे वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी चार फरवरी तक बारिश और सर्दी का उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक के बाद एक तीन पश्चिमी विक्षोभों के असर से बारिश का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है। देर रात से सोमवार की सुबह तक बारिश पश्चिमी हिस्सों से निकलकर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी। अगले 48 घंटों में रात के तापमान (न्यूनतम तापमान) में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे रात की ठिठुरन कुछ कम होगी।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश ने सामान्य के मुकाबले 1025 फीसदी की बढ़त दर्ज की है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 12.7 मिलीमीटर वर्षा बागपत में दर्ज की गई। अमरोहा में 7.7, हापुड़ में 8.0 मिलीमीटर बरसात हुई। मेरठ और मुजफ्फरनगर में क्रमशः 5.8 और 6.0 मिलमीटर वर्षा हुई है। इसके उलट, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आजमगढ़ में बादल तो छाए रहे लेकिन बारिश का खाता नहीं खुला। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार चार फरवरी तक कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। हवाओं के बदलते रुख और कोहरे की परत कमजोर होने के कारण राजधानी लखनऊ का तापमान तेजी से बढ़ा। 24.1° डिग्री अधिकतम तापमान के साथ लखनऊ रविवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोहरा कम होने से दिन के तापमान में अभी और बढ़ोतरी होगी।

अमरोहा में भारी ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान

अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में शनिवार आधी रात के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलों का आकार कांच की गोली से भी बड़ा था। गेहूं, मटर व सरसों की फसल को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। गंगेश्वरी क्षेत्र के गांव उकावली निवासी गंगासरन व नाजिम ने बताया कि शनिवार रात 2 बजे करीब 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। कांच की गोली के आकार से बड़ा ओला गिरा। ओले सड़कों से लेकर लोगों की छत व घरों के आंगन तक जाम गए। हर ओर ओले की सफेद चादर सी दिखाई दे रही थी। लोगों ने आंगन व छतों से टब आदि में भरकर ओलों को हटाया। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि से क्षेत्र के गंगेश्वरी, दौरारा, चंदनपुर, खुर्तिया, ईटा समेत 20 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं।

उधर, ढवारसी, गारवपुर, सकतपुर, भीरमा सुल्तानपुर, दूल्हेपुर अहीर व तिगरिया नादिरशाह क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई। गेहूं, मटर, आलू की पछेती व सरसों की फसल को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। किसानों का कहना है कि डंठल पर होने की वजह से गेहूं का पौधा ओलों की मार से टूट गया है। उधर, बादलों की गडगड़ाहट के बीच रविवार सुबह 9 बजे तक भी बूंदाबांदी जारी रही। इसके बाद धूम निकली। शाम होते ही फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। ओलावृष्टि से किसानों के दिल बैठे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि भले ही बरसात हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो। तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव ने बताया कि तहसील क्षेत्र के कई गांवों के ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान होने की सूचना मिली है। फसल क्षति का सर्वे कराया जाएगा।

