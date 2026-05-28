दिल्ली में मौसम खराब; सात फ्लाइटें लखनऊ डायवर्ट, बेंगलुरु से आ रहे विमान में यात्री की तबीयत बिगड़ी
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने और उड़ानों के संचालन ठप होने के कारण एक के बाद एक सात विमानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।
Lucknow News: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार की रात अचानक मौसम बदल गया। बदले मौसम में धूलभरी आंधी-बारिश के कारण कई फ्लाइटें वहां उतर नहीं सकीं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने और उड़ानों के संचालन ठप होने के कारण एक के बाद एक सात विमानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। इस दौरान कुछ विमानों में ईंधन की कमी हुई, तो वहीं बेंगलुरु से आ रहे एक विमान में बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग के इलाज के कारण विमान को लखनऊ में ही उतारा गया।
सबसे संवेदनशील स्थिति एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 6जेडए (बेंगलुरु से दिल्ली) के साथ बनी। दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण इसे लखनऊ डायवर्ट किया गया था, लेकिन इसी दौरान विमान के भीतर एक यात्री की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। बुजुर्ग यात्री ने कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में पायलट ने तुरंत अमौसी एटीसी से संपर्क कर मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी। रात 21:13 बजे विमान को रनवे संख्या 09 पर प्राथमिकता के आधार पर लैंड कराया गया। रनवे पर पहले से ही डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस मुस्तैद थी। डॉक्टर ने तुरंत विमान के भीतर जाकर मरीज का इलाज किया। डॉक्टरों ने पाया कि यात्री को पैनिक अटैक हुआ था। बीमार यात्री और उसके परिजनों सहित कुल 8 यात्रियों को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही सुरक्षित उतारा गया।
फ्यूल की कमी के कारण इंडिगो की इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली के आसमान पर मचे ट्रैफिक जाम और मौसम की खराबी के कारण दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई329 को भी ईंधन की कमी के चलते अचानक लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा। यह विमान रात 20:44 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर उतरा। यहां आपातकालीन स्थिति में विमान की री-फ्यूलिंग (ईंधन भरना) की गई, जिसके बाद इसने मुंबई के लिए दोबारा उड़ान भरी।
एक के बाद एक उतरे सात विमान, बे-नंबर 10 फुल
अमौसी एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर कई विमान उतरे। इनमें मुम्बई से दिल्ली फ्लाइट एआई 2910, हिसार से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 6984, आकासा की हैदराबाद से दिल्ली जा रही फ्लाइट क्यूपी 1407 रात 21:13 बजे लखनऊ में सुरक्षित उतरी। रात 21:00 बजे एयर इंडिया की बेंगलुरू-दिल्ली फ्लाइट एआई 2 जेजे उतरी। साथ ही दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बे नम्बर 10 पर उतारा गया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।