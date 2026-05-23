दिल्ली में बिगड़ा मौसम तो हवाई जहाज में 45 फंसे रहे विधायक अतुल प्रधान, आसमान में चक्कर काटता रहा विमान
मेरठ में शनिवार सुबह दिल्ली में मौसम बिगड़ा तो विजिबिलिटी बेहद कम हो जाने के कारण लखनऊ से दिल्ली पहुंचा विमान लैंड नहीं कर पाया। करीब 45 मिनट दिल्ली में ही ऊपर आसमान में ही चक्कर काटता था।
Atul Pradhan News: यूपी के मेरठ में शनिवार सुबह दिल्ली में मौसम बिगड़ा तो विजिबिलिटी बेहद कम हो जाने के कारण लखनऊ से दिल्ली पहुंचा विमान लैंड नहीं कर पाया। करीब 45 मिनट दिल्ली में ही ऊपर आसमान में ही चक्कर काटता था। इस विमान में सरधना विधायक अतुल प्रधान भी थे। विमान में सवार यात्री चिंतित हो उठे थे और चीख-पुकार मच गई थी। बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग होने पर ही यात्रियों की सांस में सांस आई।
विधायक अतुल प्रधान को शनिवार पूर्वाह्न 11:30 बजे ऊर्जा भवन पहुंचकर एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता से बिजली समस्याओं को लेकर वार्ता करनी थी। कार्यकर्ता समय से पहुंच गए, लेकिन विधायक अतुल प्रधान के आने में विलंब को देखते हुए समय 12:30 बजे तय किया। बाद में जानकारी हुई कि जिस विमान से वह लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे। वह खराब मौसम में फंस गया था। इसी में विधायक अतुल प्रधान भी थे। करीब 45 मिनट तक विमान आसमान में दिल्ली में ऊपर ही चक्कर लगाता था। मौसम खराब होता जा रहा था, ऐसे में विमान में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। करीब 45 मिनट बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई।
दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई थी बारिश
भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्लीवासियों को कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण थोड़ी राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुरुआत में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 'येलो अलर्ट' कर दिया गया तथा लोगों को हल्की बारिश होने तथा तेज झोंकों वाली हवाएं चलने को लेकर आगाह किया गया। यह राहत हालांकि, थोड़े समय के लिए ही प्रतीत होती है क्योंकि रविवार और उसके बाद लगातार पांच दिनों तक ऊष्ण लहर की आशंका को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा कि क्षेत्र में आंधी-तूफान संबंधी गतिविधियों के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर-पश्चिम भारत में ऊष्ण लहर की स्थिति से अस्थायी राहत मिलने की संभावना है लेकिन रविवार से तापमान फिर बढ़ने का पूर्वानुमान है। आईएमडी के अनुसार, धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने के दौरान हवा की गति पूसा रोड पर 81 किलोमीटर प्रति घंटा, पालम में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रगति मैदान में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता में भी काफी कमी दर्ज की गई, जहां एक घंटे के भीतर दृश्यता 3,500 मीटर से घटकर 1,500 मीटर रह गई।
एनसीआर में चलीं तेज हवाएं
मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेज हवाएं चल रही हैं और उसने लोगों को मौसम की स्थिति में सुधार होने तथा हवाओं के थमने तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी। शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। आईएमडी के शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, रिज में शुक्रवार रात साढ़े 11 बजे से देर रात ढाई बजे के बीच 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। पूसा में शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे के बीच दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान किसी अन्य मौसम केंद्र में उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं की गई। हालांकि, आईएमडी ने बाद में बताया कि हवाएं दिल्ली से दूर दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ गयी हैं।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।