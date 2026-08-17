अगले तीन घंटों में लखनऊ-कानपुर समेत आठ जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट
राजधानी लखनऊ में एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ ही कानपुर समेत आठ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए लोगों को सचेत रहने की अपील की है।
यूपी में राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत आठ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार की दोपहर दो बजे तक बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही दो दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और एक दर्जन जिलों में हल्की बारिश का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है।
इन जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने मध्य यूपी में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। राजधानी लखनऊ के साथ ही रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी और हरदोई में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दो दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।
इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी शामिल है।
पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट
रेड और ऑरेंज अलर्ट के साथ ही कई जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगरा, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, अलीगढ़, मेरठ में आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
रविवार को हुई सीजन की सबसे ज्यादा बारिश
इससे पहले रविवार को भी लखनऊ में भारी बारिश दर्ज की गई थी। यहां सीजन की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण दुकानों और घरों में पानी घुस गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व यूपी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। इन मौसमी प्रणालियों के आपस में मिलने से राज्य में मानसून बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। इसी का असर है कि पिछले 24 घंटों में राजधानी लखनऊ में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि तराई के इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।