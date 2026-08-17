अगले तीन घंटों में लखनऊ-कानपुर समेत आठ जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ ही कानपुर समेत आठ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए लोगों को सचेत रहने की अपील की है।

यूपी में राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत आठ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार की दोपहर दो बजे तक बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही दो दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और एक दर्जन जिलों में हल्की बारिश का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने मध्य यूपी में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। राजधानी लखनऊ के साथ ही रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी और हरदोई में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दो दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी शामिल है।

पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट रेड और ऑरेंज अलर्ट के साथ ही कई जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगरा, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, अलीगढ़, मेरठ में आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।