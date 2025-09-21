UP Rain: यूपी में मौसम का बदला मिज़ाज, पश्चिम में चिलचिलाती धूप तो पूर्व में बारिश का अलर्ट

यूपी में कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं बारिश हो रही है। फिलहाल पश्चिमी यूपी में मौसम साफ है। लेकिन पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगले कुछ दिनों तक ऐसा मौसम बना रह सकता है।

यूपी में मौसम का मिज़ाज बदल रहा है। कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं बारिश हो रही है। फिलहाल पश्चिमी यूपी में मौसम साफ है। लेकिन पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 4 से 5 दिन तक ऐसा मौसम बना रह सकता है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रशर सिस्टम बनने वाला है। जिसके प्रभाव से कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में भी बदरा बरस सकते हैं।

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं, न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे के अधिकतम तापमान की बात करें तो उरई सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरे नंबर पर कानपुर 36.4 और तीसरे नंबर पर आगरा 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा।