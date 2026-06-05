मोबाइल पर मौसम और मंडी भाव, डिजिटल खेती से बदल रही यूपी के किसानों की तस्वीर

खेती अब धीरे-धीरे डिजिटल होती जा रही है। मौसम की जानकारी, मंडी भाव समेत अन्य सेवाएं अब किसानों के मोबाइल तक पहुंच रही हैं। इससे किसान सही समय पर सही फैसले ले पा रहे हैं, वहीं खेती और उपज की बिक्री से जुड़ी प्रक्रियाएं भी पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो रही हैं।

खेती में सही समय पर सही जानकारी मिलना किसान के लिए अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। खेत में कब सिंचाई करनी है, कब फसल काटनी है, किस मंडी में उपज बेचनी है और भुगतान की स्थिति क्या है, ये सभी फैसले किसान की कमाई पर सीधा असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल मंडी व्यवस्था के जरिए किसानों तक ऐसी जानकारी पहुंचाने का काम आगे बढ़ रहा है। इससे किसान मंडी भाव देख पा रहे हैं, मौसम की जानकारी ले पा रहे हैं और गन्ने से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन जांच पा रहे हैं।

मोबाइल पर मौसम और मंडी भाव की जानकारी किसानों के लिए ई-मंडी व्यवस्था और ई-मंडी भाव जैसी डिजिटल सुविधाएं इस बदलाव का अहम हिस्सा हैं। इन सेवाओं के जरिए किसानों को केवल मंडी भाव और मौसम की जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि भाव जानने के लिए मंडी, व्यापारी या स्थानीय स्रोतों पर उनकी निर्भरता भी कम होती है। मोबाइल पर जानकारी मिलने से किसान फसल बेचने का समय और जगह बेहतर तरीके से तय कर पाते हैं।

मौसम की जानकारी किसान के लिए केवल बारिश या धूप का अनुमान नहीं है, बल्कि इससे सिंचाई, कटाई, फसल सुखाने और उपज को बाजार तक पहुंचाने की तैयारी भी जुड़ी होती है। अगर किसान को मौसम बदलने की जानकारी समय पर मिल जाए, तो वह कटाई या ढुलाई जैसे फैसले जल्दी ले सकता है। इसी तरह मंडी भाव की जानकारी उसे यह समझने में मदद करती है कि फसल कब और कहां बेचना ज्यादा सही रहेगा।

ऑनलाइन रसीदों से खरीद-बिक्री का हिसाब रखना आसान होता है और किसान व व्यापारी दोनों रिकॉर्ड देख सकते हैं। साथ ही, ई-लाइसेंस मंडी व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है। यह बदलाव खास तौर पर उन किसानों के लिए उपयोगी है जो अपनी उपज बेचते समय साफ जानकारी और भरोसेमंद व्यवस्था चाहते हैं।

डिजिटल खेती की मुख्य जानकारी

गन्ना पर्ची, भुगतान, आपूर्ति या दूसरी समस्याओं में यह हेल्पलाइन किसानों को सीधी मदद देती है। इससे किसान को केवल स्थानीय संपर्क या दफ्तर जाने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह सुविधा खास तौर पर उन किसानों के लिए उपयोगी है जिन्हें समय पर जानकारी और शिकायत के समाधान की आवश्यकता होती है।

मंडी तक बेहतर पहुंच उत्तर प्रदेश में मंडियों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए आढ़ती मोबाइल ऐप शुरू किया गया है जिससे उन्हें रोज मंडी भाव और मौसम की मुफ्त जानकारी मिलती है। इसके साथ 27 नए मंडी स्थलों को आधुनिक बनाया गया है और 87 नए हाट-पैठ भी बनाए गए हैं। मंडियों में आने से पहले ऑनलाइन पास और डिजिटल भुगतान की सुविधा भी दी गई है।

किसानों के लिए बाजार तक पहुंच आसान होती है। व्यापारियों को डिजिटल सुविधा मिलती है और मंडी का काम ज्यादा व्यवस्थित होता है। इससे देरी कम होती है और उपज को खेत से बाजार तक ले जाने की प्रक्रिया बेहतर होती है।

UPAGREES से आगे की डिजिटल तैयारी आने वाले समय में डिजिटल खेती को और मजबूत करने के लिए UPAGREES परियोजना भी अहम मानी जा रही है। यह करीब 4,000 करोड़ रुपये की योजना है। इसका ध्यान फसल उत्पादन, बेहतर दाम और गांव के छोटे कारोबारों पर है। इसमें बदलते मौसम के असर को ध्यान में रखकर खेती को मजबूत करना, उपज को खेत से बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था सुधारना और डिजिटल खेती प्लेटफॉर्म तैयार करना शामिल है।

डिजिटल खेती का असली लाभ तभी है जब जानकारी किसान तक सही समय पर पहुंचे और वह उसका उपयोग अपने खेत के फैसलों में कर सके। मौसम की जानकारी, मंडी भाव, ऑनलाइन रसीदें, गन्ना पर्ची, भुगतान की जानकारी और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं इसी जरूरत को पूरा करती हैं।

निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में मौसम की जानकारी और डिजिटल खेती किसानों को रोजमर्रा के फैसले बेहतर तरीके से लेने में मदद कर रही है। ई-मंडी भाव ऐप से किसान मुफ्त में मंडी भाव और मौसम की जानकारी पा रहे हैं। ऑनलाइन मंडी सेवा, ई-लाइसेंस और ऑनलाइन रसीदों से मंडियों का काम भी आसान और व्यवस्थित हो रहा है। स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट, ई-गन्ना ऐप, caneup.in पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन गन्ना किसानों को सीधी जानकारी और मदद दे रहे हैं। इन डिजिटल कदमों से किसान बेहतर योजना बना पा रहे हैं, सही समय पर उपज बेचने का फैसला कर पा रहे हैं और खेती का काम ज्यादा भरोसे के साथ आगे बढ़ा पा रहे हैं।